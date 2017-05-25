港股直擊 即巿股評

評級機構穆迪下調香港評級，加上港股技術上接近超買，料恒指今早在高位爭持較大。

隔晚美股連續第五日上升，標普500指數創收市新高，報2404點，升0.25%；道指收升74點或0.36%，報21012點。納指升0.4%，報6163點。聯儲局會議紀要透露循序漸進的縮表計劃，官員們認為，這種經濟放緩是暫時性的，雖然部分官員對最近通脹疲弱表示擔憂，但這不足以讓他們放棄今年再兩次加息的計劃。

據芝加哥商品交易所集團的「美聯儲觀察」(FedWatch)工具顯示，市場目前預期6月中加息的可能性為83.1%。

石油輸出國組織(OPEC)今日將與非油組國開會，料將延長減產協議9個月。原油期貨今早亞洲時段造好，紐約期油每桶現報51.59美元，升0.45%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.4元，較本港上日收市無升跌；中移動(00941)ADR收報86.79元，升0.49元。騰訊(00700)ADR收報273.05元，無升跌；國壽(02628)ADR收報24.98元，跌2仙。「三桶油」個別走，中石化(00386)ADR收報6.3元，升3仙；中石油(00857)ADR收報5.33元，升1仙；中海油(00883)ADR收報9.06元，跌6仙。

ADR港股比例指數報25441，較周三恒指收市升12點，預示今日早段在高位爭持的機會較大。昨日恒指在收市競價時段嘜至全日高位，收報25428點，升25點，再創超過22個月收市新高，連升第4日，累漲291點或1.2%。恒指14天相對強弱指數(RSI)升至69.25，接近70之超買水平。股價高於50天線比率的中線市寬回升1個百分點至37.6%，惟仍然未有收復40的超賣區頂部，反映大市內部質素仍有待改善。恒指短期支持參考10天線約25320點附近。

評級機構穆迪將香港的本地及外幣發行人評級，由Aa1下調至Aa2，展望由「負面」轉為「穩定」。穆迪指，較早前下調中國評級，由於香港與中國，在經濟、金融及政治上都有緊密聯繫，中國的信貸趨勢，對香港的信貸狀況有明顯影響， 因此亦下調香港的評級。留意今日消息會否影響港股表現，以及券商的最新看法。

焦點股份

復星醫藥(02196)：公布控股股東復星集團昨日通過上海證券交易所「港股通」交易系統，以競價買入方式，以平均價29.39元增持該公司50萬股H股，涉及金額約1298萬元人民幣。

德泰新能源(00559)：公布公司現正與一名獨立第三方就有關可能收購事項，可能訂立諒解備忘錄進行磋商。該股昨日曾高見0.216元，收報0.197元，升30.46%。

敏華控股(01999)：公布截至3月底全年盈利17.52億元，按年增32%。期內收入77.79億元，按年增6.2%。

今日有多家公司舉行股東大會，較受關注的有中移動、吉利汽車(00175)、華潤啤酒(00291)、中國國航(00753)，富智康(02038)以及今日公布首季業績的石藥集團(01093)。

國美電器(00493)：將於今日公布截至3月底止首季業績。

DYNAM JAPAN( 06889)：今日公布截止3月底止全年業績。

I.T(00999)：公布截至2月底止全年盈利3.14億元，按年增長五成，每股盈利26仙，派末期息13仙。