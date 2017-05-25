即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普周二公布的財政預算案未有引起市場太大關注，原因是分析普遍預期該份充滿爭議的預算案需要作大幅修訂，否則難以獲國會通過。美股周二輕微上揚，道指升43點(0.2%)，收報20937點；標普500指數漲4點(0.2%)，報2398點；納指升5點(0.08%)，報6138點。

美股季度業績期踏入倒數階段，市場調查機構Factset統計顯示，約95%標指企業已公布季績，其中75%公司的實際每股盈利(actual EPS)高於市場預測中位數(下稱中位數)，低於中位數的只有18%；64%企業的實際收入(actual sales)較中位數為高。標指成分股公司首季盈利平均增長13.9%，是2011年第三季以來最大增幅，當時增長幅度為16.7%。

值得留意的是，美國上市企業除了以GAAP(Generally Accepted Accounting Principles，公認會計準則)計算每股盈利之外，亦會同時以non-GAAP(非通用會計準則)披露財務資料。市場對是否使用non-GAAP存在頗大爭議；支持一方認為，non-GAAP下的每股盈利已撇除一次性事件(one-time events)及非經營性質(non-operating)的收益，能更準確反映企業的核心盈利情況。持相反意見者則認為，由於non-GAAP沒有統一標準，企業可透過搬弄個別財務數字，提升每股盈利。

至目前為止，道指全數30間企業已公布2017年首季度實際每股盈利。其中有19間(63%)公司同時公布兩套會計準則下的每股盈利，當中15間的non-GAAP每股盈利較以GAAP計算的結果為高。以去年4個季度的平均數據來說，有68.3%道指企業同時公布上述兩個版本的每股盈利，其中79.3%的non-GAAP每股盈利比以GAAP計算優勝。

今年首季，所有19家企業的non-GAAP及GAAP的每股盈利平均相差53.6%，中位數相差13.7%；過去4個季度，兩者每股盈利平均差異高達90.8%，中位數差別為11.9%。全球最大信用卡集團VISA及全球重型設備生產商「一哥」卡特彼勒(Caterpillar)就是明顯例子，VISA首季non-GAAP及GAAP每股盈利分別為0.86美元及0.18美元；卡特彼勒分別為1.28美元及0.32美元，兩者實際相差均逾3倍。顯而易見，兩項會計方法出現巨大偏差的結果，投資者若未有細心了解箇中原因，很難對上市企業的業務表現及估值作正確判斷。

從估值方面來看，標指12個月預測市盈率為17.3倍，高於過去5年及10年的平均水平15.2倍及14倍，反映整體美股現價並不便宜。不過， Factset展望美股第二、三、四季盈利可分別再增6.8%、7.5%及12.4%，可見美國股市基本面仍屬正面。

港股方面，恒指昨日末段再現拗腰回升，收報25428點，漲25點(0.1%)，再創逾22個月以來收市新高。技術上，恒指沿年初延伸至今的上升通道內運行，近日在通道頂部附近反覆向上尋頂；由於現水平未見明顯的成交量密集區阻力，預期較後時間將有機會向上測試26300點，即回調反彈78%附近水平【圖】。

信報投資研究部

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