今日 20:34
重要通告
港股直擊
電視廣播(00511)公布，由於回購要約在現階段仍然未有明確結果，董事局今日通過派發中期股息每股0.6元。
中期股息將以現金派發予股東，而股息單將於6月22日寄發予股東，應屆股東會將在6月29日舉行。
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