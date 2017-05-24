港股直擊 即巿股評

評級機構穆迪下調中國評級，中港股市今日先低後高，港股今日大部份時間呈下跌狀態，恒指尾段拗腰，U盤嘜至全日高，連升第4日。

隔晚美股連升4日，惟恒指今早低開20點，早段轉升13點後復軟，曾挫106點，見25296點全日低，於10天線(約25281點)水平見支持，再掉頭抽升16點，見25419點半日高，中午要跌37點。午後初段仍偏軟，尾段好轉，收市競價時段嘜至全日高位。恒指收報25428點，升25點或0.1%，再創2015年7月21日以來、超過22個月收市新高，連升第4日，累漲291點或1.2%。大市今日升跌股份數目接近。

全日成交額700.72億元，較上日減少約147.09億元。

國企指數收報10390點，跌4點。

恒指即月期貨收市收市升18點或0.07%，報25420點，低水9點。

A股先跌後回穩，滬指升0.07%；深成指升0.5%。兩市成交額約3423億元人民幣。評級機構穆迪下調中國評級至A1，展望由「負面」轉為「穩定」。中國財政部表示，穆迪下調評級是基於不恰當方法，高估中國經濟面臨的困難，並低估中國政府深化供給側結構性改革，和適度擴大總需求的能力。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升8點，報20923。

藍籌方面，國泰(00293)獲高盛上調評級至「中性」，收市急升6.1%，為表現最好藍籌；憧憬混改有進展，聯通(00762)升4.3%；長和(00001)升1.4%；中電(00002)升1.4%；領展(00823)升1.5%；友邦(01299)升0.4%。相反，建行(00939)跌0.3%；工行(01398)跌0.2%；國壽(02628)跌0.2%；銀娛(00027)跌0.3%；港鐵(00066)跌1.4%，為表現最差藍籌；滙控(00005)跌0.4%。

焦點板塊

內房股：全線向上，中國恒大(03333)獲大摩首予「增持」評級，目標價睇12元，預期公司淨負債比率將於年底前大幅下降，恒大股價收市急升17.4%，報11.66元再創上市新高，旗下細股恒騰(00136)亦跟炒，低位反彈20.7%；龍湖(00960)創逾兩年高，收市升8.8%；雅居樂(03383)升8.1%；融創中國(01918)升6.8%；合景泰富(01813)升3%；萬科(02202)升2.2%，為表現最好國指成分股；華潤置地(01109)升0.9%；中海外(00688)升1.3%。

手機零件股：表現反覆，收市個別發展。信利國際(00732)發盈警，預料今年首季股東應佔溢利按年下跌約70%，股價曾挫9.3%創逾52周新低，收市倒升0.4%。另外，昨日一度插近兩成的通達(00698)低開高走，收市升3.4%；舜宇(02382)跌2.1%；丘鈦(01478)跌1.3%；昂納(00877)升1.8%；中興(00763)跌2.6%。

科網股：多股向下，昨日再創上市新高的騰訊(00700)一度跌2.3%，收市跌0.6%；金山軟件(03888)季績符市場預期，收市跌2%；金蝶(00268)跌1%；中軟國際(00354)挫3.7%；近日急升的阿里健康(00241)回吐2.8%。相反，天鴿(01980)升7.6%；網龍(00777)創52周低，收市倒升0.7%。

焦點股份

天美控股(01298)：今早復牌最多升27.4%，見3.21元創超過三年新高，收市升5.6%。集團獲總裁、執行董事及控股股東勞逸強知會，昨日與獨立第三方就出售其持有約40.8%股份，訂立諒解備忘錄。

毅德國際(01396)：控股股東獲獨立第三方初步接洽，可能購買兩者所持全部或部分股份。股價今早升至近10個月高位後見沽壓，一度倒跌近一成，收市跌2.4%。

另外，多隻細股大成交飆升，德泰新能源(00559)升30.5%，為升幅最大港股，成交額6450萬元；早前大折讓批股的弘海高新資源(00065)曾飆34.2%，收市升16.4%；恒鼎實業(01393)亦一度飆逾三成，收市升19.7%；天下圖(00402)升22.2%；中彩網通(08071)升13.6%，成交額8530萬元；新華通訊頻媒(00309)升22.6%。

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