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瑞安房地產(00272)主席羅康瑞首度回應家族爭產疑雲，表示其母親羅杜莉君(羅老太)一定是受兄弟擺布，又不點名指羅旭瑞及羅啟瑞對羅嘉瑞所作的「攻擊」是「人格謀殺」，並希望羅鷹瑞獲准繼續照顧羅老太。

羅康瑞表示，父母在八十年代共同把鷹君(00041)股權資產交予滙豐信託全權託管，法律上要取回資產不可行。羅老太97歲，健康及頭腦較同齡人好，但對法律及公司管治一定外行，「咁大陣仗控訴滙豐信託，相信一定有兄弟擺布。律師團隊好昂貴，相信媽媽節儉唔會咁燒銀紙。」

羅康瑞談及羅老太時眼泛淚光，指他過去一個月也沒有見到母親羅杜莉君，也無法與她聯絡，「好失望一點，媽媽好重視家庭，冇見一星期肯定打嚟鬧我，依家好希望佢打嚟鬧我，但失去聯絡。」問及會否嘗試上富豪香港酒店找羅老太，他稱：「唔想搞到尷尬，以我依家心情，阻我見我媽媽，我會郁手！依家好難傾，冇信任，有啲兄弟説話冇真實性，話家庭開過會傾有好多文件，我一張都冇睇過！」

羅康瑞表示，早前有一封冠以羅老太名義的公開信，對羅嘉瑞很不公平，「要鬧唔駛寫信，叫佢(羅嘉瑞)嚟鬧，不必搵律師醫生見證，攞住張紙畀人影。信入面語氣唔係媽媽語氣。」他稱，羅老太早前曾向他說好難做，成為磨心，「手掌又係肉手背又係肉」。

他説：「對羅嘉瑞攻擊，係人格謀殺，好可悲好可恥，下一個可能係羅鷹瑞，或者我今日講呢番説話，有公開信鬧我唔出奇。」

羅康瑞透露，滙豐信託的分配中，羅嘉瑞佔最大份，先父羅鷹石很精明，認為羅嘉瑞對鷹君貢獻最大。八十年代初集團有很多困難，其父親主動召羅嘉瑞回港幫手，羅嘉瑞過去30多年做得很好，把一間近破產的公司做到現時600億元市值，「可能肥田有人爭」。而羅鷹瑞照顧得父母很好，也獲分一份。他指其個人只佔好小一份，當年父親借錢予他創立瑞安，很感恩，分細份完全沒有問題。「希望有啲兄弟諗諗，把媽媽擺喺咁嘅一個位置，打官司點打？」