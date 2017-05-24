即巿股評 港股直擊

內地去年初實施「全面二孩」政策，據中國衛生和計劃生育委員會數字，2016年全國總出生人口達1786萬人，創2000年以來的新高，反映「全面二孩」政策初見成效。在新一輪的嬰兒潮下，將可刺激各類下游乳製品的需求。內地乳製品龍頭蒙牛乳業(02319)，主要從事乳製品的生產及銷售業務，並以「蒙牛」為主要品牌提供多元化的產品，包括液體奶、冰淇淋及其他乳製品。

蒙牛去年銷售優於預期，但因其持股51%的雅士利(01230)錄得虧損，以及受一次性商譽減值撥備的影響，拖累全年業績表現。截至去年12月底止，全年虧損7.51億元人民幣(2015年度純利為23.67億元人民幣)。撇除雅士利及商譽減值的影響，純利按年下降27.6%至16.87億元人民幣。由於原奶平均價格的下調，加上持續優化產品結構，去年整體毛利率上升1.4個百分點至32.8%，同期收入亦升9.7%至537.7億元人民幣。

集團表示，雅士利的商譽減值去年已基本完成，預計今年不會再對業績構成重大負面影響。由於傳統銷售渠道表現的下滑，雅士利今年重點拓展母嬰業務，亦將關閉部分虧損的門店，預期今年嬰兒奶粉增長速度放緩，期望收入維持穩定，致力收窄虧損，惟相信組織架構調整需時。

現時蒙牛正經歷內部組織架構調整，將原有的核心業務板塊，分成4個獨立運營的新事業部。此舉相信有助提高營運效率，亦可提升對附加值較高產品的投放。而在收入佔比逾八成的液態奶方面，集團持續作研發升級，以開發更高端產品，期望提升產品的核心競爭能力。

首季銷售超預期

另外，蒙牛早前多次增持現代牧業(01117)，目前持有61.3%股權，此舉有助降低雙方在下游品牌之間的競爭，亦可穩定原料奶供應，支持高端業務銷售，以及為未來的低溫奶作業務發展。

蒙牛管理層透露，今年銷售目標為高單位數增長，且盈利水平改善；同時表示，首季銷售額已超預期，錄得低雙位數字增長；並預期原奶供不應求的情況將見緩和，價略略為下降，加上產品組合優化，銷貨成本下跌等，年內毛利率將持續增長，有利今年業績表現，後市可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期蒙牛乳業2017、2018及2019年每股盈利為0.655元、0.764元及0.861元人民幣，給予12個月目標價17.50港元，相當於今年預測市盈率24.2倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理