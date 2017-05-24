即巿股評 港股直擊

阿Man先喺呢度同各讀者「沙個冧」，由於噚日忙中有漏，竟然未有將已完成嘅《金融街密語》發稿到信報，搞到班編輯大佬真係唔好意思，經安排後本周《金融街密語》順延至明日見報，希望大家同樣啱睇。

講番個市真係同天氣一樣咁悶，雖然歐美股市隔晚屹立不倒，但港股連升三日疲弱盡現，尤其喺25500點之前，要成功向上突破唔係咁容易。既然上唔到就要掉頭，不過港股市底無可否認係強，應該話騰訊(00700)無可否認係強，即使回調幅度亦有限。

恒指低開20點，早段轉升13點後低走，一度跌106點，見過25297點半日低位，不過10天線(約25275點)水平有支持即彈，再掉頭回升16點，見25419點半日高，其後好淡爭持，開始進入膠著狀態。恒指中午收報25365點，跌37點或0.1%，大市成交額373.4億元；國企指數報10356點，跌38點或0.4%。

本來喺瑞聲(02018)事件開始時，唔少缸邊友仍對科網股板塊有依戀，但瑞聲再度停牌，繼再發生科通芯城(00400)被狙擊，停牌報公安，資金已相繼逃出科網股。通達(00698)急跌更加速缸邊友沽貨信心。即使金山軟件(03888)交到份靚業績仍難逃一路，其他股仔坐住唔話唔驚驚。

每當科網股腳軟，被沽壓包圍之際，又係輪到傳統股接力，唔單止內房股表現突出，當中更有恒大(03333)及龍湖地產(00960)雙雙創新高，而弱足一季嘅資源股，亦嚟吓大翻身。鋼鐵股回勇皆因供給側改善行業，加快整個不僅可控制產能，亦有助提升產品競爭力。不過資源股除非堅嚟料，否則都係大幅調整後嘅反彈，不宜寄望過高。

噚日通達(00698)急跌，今日見反彈回升至2.45元或2.9%，不過幅圖壞咗係事實，短期好難救得番，頂籠係有反彈，冇上升，短期又係冇運行。今日輪到信利國際(00732)發盈警，口痕友話自首好過畀沽空機構篤背脊。公司預料今年首季股東應佔溢利按年下跌約70%，股價曾挫9.3%創逾52周新低，半日跌幅收窄至只有1.2%。而美圖(01357)跌穿10元後，反彈幅度唔大，鐘擺理論喺美圖身上唔多work，不過現價進一步逼近8.5元招股價，而上一升浪始於二月，當時起步位咁上下，短線有得博炒轉快嘅，只係10元樓上阻力重重，博反彈幅度亦有限。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)