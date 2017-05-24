港股直擊 即巿股評

隔晚美股連升第四日，而港股連升三日後，今早於22個月高位整固，下試十天線水平。板塊內房股表現最好。

恒指低開20點，早段轉升13點後復軟，曾挫106點，見25296點半日低，於10天線(約25277點)水平見支持，再掉頭抽升16點，見25419點半日高，其後好淡爭持。恒指中午收報25365點，跌37點或0.1%，大市成交額373.4億元。

國企指數報10356點，跌38點或0.4%。

A股個別發展，滬指跌0.36%；深成指升0.03%。

藍籌中資金融股向下，建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌1%；平保(02318)跌0.5%；國壽(02628)跌0.6%；中行(03988)跌0.5%。另外，銀娛(00027)跌1.6%；港鐵(00066)跌1.2%。相反，國泰(00293)獲高盛上調評級至「中性」，半日急升4.2%，為表現最好藍籌；長和(00001)升1%；滙控(00005)升0.1%；中電(00002)升1.1%；領展(00823)升1.4%；友邦(01299)升0.1%。

焦點板塊

內房股：全線逆市向上，中國恒大(03333)獲大摩首予「增持」評級，目標價睇12元，股價再創上市新高，半日升5.3%；龍湖(00960)創逾兩年高，半日升6.6%；雅居樂(03383)升4.1%；融創中國(01918)升2.4%；合景泰富(01813)升2.1%；萬科(02202)升0.8%；華潤置地(01109)升0.7%；中海外(00688)升0.7%。

手機零件股：今早表現反覆，信利國際(00732)發盈警，預料今年首季股東應佔溢利按年下跌約70%，股價曾挫9.3%創逾52周新低，半日僅跌1.2%。另外，昨日一度插近兩成的通達(00698)低開高走，半日升2.9%；舜宇(02382)跌2.1%；丘鈦(01478)跌0.8%；昂納(00877)升0.7%；ASM太平洋(00522)跌0.9%；中興(00763)跌1.8%。

科網股：多股向下，昨日再創上市新高的騰訊(00700)半日跌1.2%；金山軟件(03888)季績符市場預期，半日跌0.9%；網龍(00777)創52周低，半日跌0.7%；金蝶(00268)跌1.9%；中軟國際(00354)挫3.9%；阿里健康(00241)回吐4%。

焦點股份

天美控股(01298)：今早復牌最多升27.4%，見3.21元創超過三年新高，半日升幅收窄至5.2%。集團獲總裁、執行董事及控股股東勞逸強知會，昨日與獨立第三方就出售其持有約40.8%股份，訂立諒解備忘錄。

毅德國際(01396)：控股股東獲獨立第三方初步接洽，可能購買兩者所持全部或部分股份。股價今早升至近10個月高位後見沽壓，一度倒跌近一成，半日跌1.2%。

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