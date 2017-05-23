今日 12:32
重要通告
港股直擊
敏華控股(01999)公布，截至3月底全年盈利17.52億元，按年增32.03%。每股盈利45.64仙，末期息0.14元。
期內，收入77.79億元，按年增6.16%。
科技股逐隻洗倉 通達曾插20%
今日信報
港珠澳橋混凝土涉假檢測
紀曉風
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今日信報
再攀高峰林文龍：走了很多冤枉路
潘天惠
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今日信報
通俄門縱手尾長 新興市可再旺場
習廣思
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今日信報
小個子大夢想 黃耀富足球起革命
吳雄
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今日信報
未來工種已在眼前
StartupBeat
Berkshire out: My prediction on Top 10 firms in 2022
Eddie Tam｜ EJ Insight
從網絡中立性探尋投資概念
Mikhail Zverev
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財富管理
銀行股支撐 美股連升四天
國際財經 ｜ 今日 05:53
穆迪降中國評級至A1 展望轉穩定
中國財經 ｜ 今日 08:53
美滙呈強 金價跌0.5%
國際財經 ｜ 今日 02:30
美國擬售戰略儲備 油價微升
國際財經 ｜ 今日 04:16
開市焦點:上試25500 關注手機設備股
港股直擊 ｜ 今日 08:20
【投資札記】智能手機熱潮 造就瑞聲科技神話
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嘉能可傳洽購市值逾890億穀物交易商Bunge
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【盤房來料】騰訊超買要回調但幅度有限
即巿股評 ｜ 今日 13:11
歐羅英鎊偏軟 美滙低位反彈
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MSCI:A股入摩短期須解決很多問題
國際財經 ｜ 今日 09:12
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