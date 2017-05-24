即巿股評 港股直擊

噚日隻騰訊(00700)確係頂唔順，終於都由升轉跌完場；友欄杜比仲話「騰訊熊好玩到震」；今日見到佢開跌，部咗騰訊熊一段日子嘅淡友終於都飲得杯落。

至於噚日講隻中國平安(02318)，先平安Call(14875)後平安Put(15941)嘅策略 ，如是者首先要搵嘅係入平安Call(14875)嘅靚位，按照一貫玩法用5分鐘圖搵入市位嘅話，噚日下晝搭正12點個吓，SlowSTC(14,3)見超賣；但有咩可能搭到咁正呀，所以喺下晝2點45分到，SlowSTC(14,3)再嚟多次超賣，平安Call(14875)順利上場。到依家10點2分，平保正股做緊48.3元，而平安Call(14875)暫時升咗一格。睇今日個市由早幾分鐘跌90幾點，到依家打咗兩行字就屈返上去僅跌60點，轉台睇返恒指日線圖，依家粒燭企咗喺條10天線(25273點)度，而恒指暫時做出嚟嘅低位係25296點，會唔會穿一穿條10天線？機會都幾大，事關騰訊都試過無咗270蚊呢個位；更何況有心殺企鵝嘅話，分分殺到落條10天線(264.34元)；換言之平安Call(14875)要適時走人，隨時換隻平安Put(15941)。(可能大家玩開day trade嘅噚日閃埋都唔奇，你知我哋呢個壇啲持貨時間有幾短得幾短架啦)

收到讀者嘅email同我講：「喂！唔得呀，先call後put呢啲左一把右一把嘅策略太難啦，搞唔掂呀」，明白嘅，咁我哋返番去睇恒指牛熊證街貨圖。向上望熊仔仍然都係大家嘅熱門之選，街貨比牛仔多，而重貨就喺25600至25699點，呢度有相當於1483張期指嘅證，而近現價(10點19分mark低現價為25330點)嘅25500至25599點，呢度都有成893張期指架。

向下望牛證，支棒真係短好多，最貼價嘅25300至25399點嗰18張期指嘅牛證全數瓜柴，所以依家最貼價嘅就人係25200至25299點，不過呢度得135張期指。如果再數落去，以現價1000點為範圍嘅話，最重貨嘅係24600至24699點，有幾多貨？有相當於604張期指囉，最多架啦。咁睇法唔通10天線又會變成恒指彈床？畫多兩筆上去幅圖，咦？傳說中嘅「上升通道」出現咗，而「上升通道」底又剛好喺條10天線附近。好，姑且信多條10天線同「上升通道」一次。

呢期大市波幅無之前咁勁，睇恒指波幅圖(VHSI)見到條連出現四連跌，不過SlowSTC(14,3)出現超賣，又即係話大市遲吓可能出現一個比較大嘅波幅。為安全計，企遠啲，再遠啲，恒指牛(69344)，收回價24558點，同現價有約逾800點距離，街貨唔多成交又OK；小注一試。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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