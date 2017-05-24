即巿股評 港股直擊

恒指昨天略高開，早市走勢偏好，午後指數因騰訊(00700)走勢放緩而一度轉差，全日波幅179點。恒指收報 25403點，升11點或0.05%，成交金額847.81億元。國指收報10395.28點，升20點或0.2%；上證收報 3061點，跌13點或0.45%。港股走勢優於A股。

恒指最高升至25486點，再創2015年7月以來之高位，惟指數在創高位後回軟，最終以陰燭近「十字星」收市，走勢待變。雖然指數上升，但全日下跌股份966隻，上升545隻，市況偏弱。

滬港金融合作第七次工作會議昨日在上海舉行，雙方探討跨境人民幣業務、保險公司雙向跨境再保險業務，以及允許香港保險產品在上海銷售等課題。料消息利好保險板塊。

在證券和期貨合作方面，雙方同意鼓勵上海金融機構充分利用香港平台進行投資和融資，並爭取讓更多香港證券金融機構到上海開展業務。料消息利好金融板塊。

新華社報道，中國國家主席習近平在5月23日主持召開中央全面深化改革領導小組會議，審議通過外商投資產業指導目錄，推進對外開放。消息或利好具改革概念的中資股。

《中國證券報》報道稱，中國銀監會下發文件，今年將檢查信託公司違規開展房地產信託業務；另據報道，地方銀監部門進場督查，銀行收縮票據業務。消息或會影響內房、內險及內銀板塊。

美國總統特朗普大力削減社會福利，這份擬削減支出3.6萬億美元的預算案，或會遭來自兩黨國會議員的反對，也會令投票令特朗普進入白宮的基層人士失望。OPEC及其盟國有望達成減產共識，料將石油減產協議延長9個月，美股三大指數上升。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，阻力參考為保歷加通道頂部 (約25641)。

個股介紹：

中遠海運港口(01199)的主要業務為從事碼頭及其相關業務。

在截至 2017 年 3 月底止的3個月，集團的股東應佔溢利下跌65.6%至3755.8萬美元，主要由於去年度出售附屬公司及終止經營業務錄得6654.7萬美元溢利，令基數上升。

期內集團集裝箱總吞吐量同比上升7.5%至2391.4萬個標準箱；權益吞吐量上升 6.1%至732萬個標準箱。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率12.99倍，周息率2.89%。股份上日收報8.9元，上望9.4元，止損設於8.7元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。