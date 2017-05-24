即巿股評 港股直擊

科網股成為近日的市場焦點，說的除了是股王騰訊(00700) 屢創新高外，另邊廂的沽空機構亦十分忙碌，瑞聲科技(02018)、科通芯城(00400)等都先後成為被狙擊的對象。近日恒指公司宣布，考慮在國企指數加入紅籌及民營企業，在有關措施落實之前，投資者不妨參考更多相關企業資訊。

以已晉身藍籌的瑞聲科技為例，該公司於2005年8月上市，當年智能手機熱潮方興未艾，直至第一代iPhone於2007年推出後，才引爆智能手機的熱潮，連帶其他電話品牌也發展起來，一起將智能手機的「市場大餅」做大！隨着行業的發展，瑞聲科技的純利，也由上市的約1億元人民幣(下同)，一直發展至2016年的39億，毛利率也一直維持在40%以上。在智能手機熱潮興起後，瑞聲科技成為藍籌之前，已經是大行追蹤的對象，她們預計公司在2017年純利或可高達53至55億元。要是近日瑞聲科技被沽空機構狙擊，仍有大行發表報告，以示支持﹗

中國在改革開放之後，經濟快速發展，近年資訊科技行業的發展，更有「超英趕美」之勢。這一波科技及互聯網巨潮，亦造就了不少新的科技企業的興起，不少更如瑞聲科技般，早已赴港上市。正正因為中國經濟及科技行業發展太快，不但令企業「快高長大」，股價也「水漲船高」，也令她們成為被沽空機構攻擊的目標。所以，當沽空報告一出，投資者都變成「驚弓之鳥」，紛紛往壞處想，例如是中國民營企業不規範，愛作弊和造假等。在市場氣氛欠佳之下，她們未必有把沽空報告讀完，但也選擇止賺離場。(瑞聲今年以來累升逾50%，也是這次沽壓較大的原因之一)。

再者，瑞聲亦不只僅是一家工業股。據了解， 瑞聲是目前唯一一家能夠為國際大品牌提供主要聲學和非聲學零部件 一體化解決方案的公司，故此能有良好的收入和利潤增長能力。 國際手機巨頭如蘋果(AAPL US)、三星 (005930.KR)等，在採用供應商時都有嚴格的審查。 如果瑞聲科技的產品質素有問題，相信早已被她們換掉，不用等沽空機構出手。

現在，瑞聲科技仍在停牌，暫時未知何時復牌？作為投資者，我們只能給予時間，等待公司給予一個解釋，以及如何向沽空機構反擊。誠如巴菲特的名言：「 在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼我貪婪」，在人人都對科技板塊感到恐懼之時，其實也是擇肥而噬， 靜待吸納優質股的好時機。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞