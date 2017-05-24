港股直擊 即巿股評

隔晚美股連續第四日上升，港股今日有望升上25500點水平，科網股及手機設備股仍然是市場焦點。

道指升43點或0.2%，報20937；納指微升5點，報6138；標普500指數升0.2%，報2398點，金融股領漲。投資者正在權衡特朗普的首次出訪，以及政府預算方案和經濟數據。另外，市場觀望今晚聯儲局公布上月議息紀要。

特朗普總統將中東選作首次出訪海外的第一站目的地，他希望能夠有助於恢復以色列與巴勒斯坦兩國已經停滯了的和平進程。有分析認為，特朗普的海外之旅對股市是有所幫助的，這並不是因為他做了些甚麼，而是因為這樣一來他就沒時間生事了。

另外，美國財長努欽公布了特朗普政府的第一份預算案。預算案顯示，需要在10年期內實現平衡的美國預算。預算案估計特朗普的政策將推動美國經濟進入增長率達到3%的時代。

原油期貨價格連續五個交易日上升，紐約期油升0.7%，每桶報51.47美元。有消息稱，油組將在本周稍後時間召開的會議上決定將減產協議延長至少六個月。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較普遍造好。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.66元，較本港上日收市升1仙；中移動(00941)ADR收報86.84元，升0.59元。騰訊(00700)ADR收報277.09元，升1.89元。國壽(02628)ADR收報25.11元，升6仙。油價續向好，「三桶油」個別走，中石化(00386)ADR收報6.33元，升5仙；中石油(00857)ADR收報5.37元，升4仙；中海油(00883)ADR收報9.1元，跌4仙。

ADR港股比例指數報25513，較周二恒指收市升110點或0.43%。恒指昨日連升3日累漲266點，高見25486，收報25403點，升11點。恒指14天相對強弱指數(RSI)升至68.7，仍未進入70之超買水平，短期恒指有力升至25500點水平，刷新22個月新高。騰訊為最超買藍籌，14天RSI達85.8，嚴重超買，留意短期股價或較反覆。手機設備股通達集團(00698)昨日遭拋售，一度急挫近兩成，收市跌近一成。公司表示或考慮進行場內購回股份。

焦點股份

信利國際(00732)：昨日收市後發盈警，預料今年首季純利按年下跌約70%，主要是主要聯營公司信利(惠州)智能顯示產生重大經營虧損。股份今日除末期息2仙。

金山軟件(03888)：公布截至3月底止首季盈利2.38億元人民幣，按年增78.2%。期內收益按年增82%。

天美控股(01298)：公布控股股東兼總裁勞逸強，洽商出售所持的40.8%股權。股份申請今日復牌。

I.T(00999)：今日公布截至2月底止全年業績。

今日有多家公司舉行股東周年大會，較受關注的公司包括仍然停牌的藍籌股瑞聲科技(02018)；另外，華人置業(00127)、金山軟件、光大國際(00257)及瑞安房地產(00272)亦於今日開股東會。