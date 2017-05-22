重要通告 港股直擊

酷派集團(02369)公布，因尚有未完成之審計事項，延遲刊發2016年度業績，另續延遲寄發2016年度報告及董事會會議延期。

該公司已自4月3日起停牌，以待公司刊發2016年度業績。