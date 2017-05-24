即巿股評 港股直擊 國際財經

昨天提到美國內部眾多不利因素交疊，包括總統特朗普施政遇阻，投資者對美元熱情減退，以及宏觀經濟數據差過預期等，導致美滙指數上升動力漸失。今天集中討論佔美滙指數權重高達57.6%的歐羅後市去向，尤其德國總理默克爾周一對歐洲央行採取寬鬆貨幣政策發表不滿言論，令歐羅兌美元借勢升破1.12關口，美滙指數跌穿97水平。歐羅轉強，會不會成為滙市新常態？

歐洲央行去年12月宣布，由今年4月起每月買債規模由800億歐羅降至600億歐羅，有關計劃延長9個月至今年12月底，歐羅兌美元自此展開反彈，由年初的1.05水平反覆回升，逐步邁向2015年至今的徘徊區頂部1.13至1.15水平。能否突破此重大阻力區間，還得看歐洲央行是否有收水意欲。

眼見歐洲經濟數據漸有起色，市場開始推測歐洲央行或會退出量化寬鬆措施。根據歐洲央行所訂的購債規則之一：持有一國債券的數額佔發行比例不得超過33%(Issuer Limit)，分析估計數月內歐洲央行購買德國債券的比例可能會到達上限，持有冰島及葡萄牙國債情況亦雷同。因此歐洲央行在6月8日舉行會議時，無可避免要討論一個大難題──究竟要不要修例提高買債比例，以便繼續印銀紙推高資產價格；還是逐步收緊貨幣政策，讓資產價格重返正常水平？

就經濟數據而言，花旗歐羅區經濟驚喜指數從2016年第一季起攀升，同時花旗歐羅區通脹驚喜指數亦於去年4月跌至負37見底，之後持續走高，近月雙雙徘徊於過去7年高位【圖】。這反映歐羅區經濟及通脹數據一再勝過預期，似已走出谷底。

從資金流角度來看，過去一星期淨流出美國及亞太區交易所買賣基金(ETF)的資金分別高達29.38億及3.67億美元，扭轉過去一個月淨流入的趨勢，與此同時歐洲錄得淨流入10.82億美元。彭博報道形容，即使相對於MSCI全球指數，歐洲Stoxx 600指數的估值已升至一年高位附近，但仍無損投資者熱情。

正如「宏觀對沖王」橋水(Bridgewater Associates)創辦人達里奧(Ray Dalio)所說，未來一至兩年看不到重大經濟風險，惟社會和政治之間的矛盾與衝突才是隱藏的炸彈。計及歐洲今年內餘下的已知重大政治事件，包括西班牙加泰隆尼亞(Catalonia)最遲於9月舉行獨立公投和10月德國大選，在此之前歐羅區或可暫時享受一會無風無浪的日子。當然，昨天提到美國的貨幣政策方向，以至10月白宮有可能再次面臨政府停擺危機，皆可導致歐羅滙價走勢波動。

故此，當歐羅區經濟數據及資金流都帶來好消息，歐洲央行料毋須急於擴大資產負債表規模，以保留彈藥作不時之需。姑勿論歐羅轉強是否新常態，現階段歐羅滙價看來頗為堅挺，將有利商品市場和新興市場造好。

港股方面，恒指昨高開24點，其後窄幅上落，再創22個月新高25486點，收報25403點，升11點(0.1%)，是2015年7月21日以來收市高位，連升3日累漲266點(1.1%)。大市全日成交額847億元，較上日增加約29億元。

信報投資研究部

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