即巿股評 港股直擊

沽空機構又出手，近期報告睇得眼都花，今次輪到有市場人士稱為「小騰訊」的科通芯城(00400)。烽火研究(Blazing Research)報告予科通芯城「強烈沽售」評級，目標價僅睇0.53元。

指控主要有7點，而主席兼控股股東康敬偉則透過電話會議初步回應(整理如下)：

1.) 旗下網站「科通芯城」2014年以來沒有更新和而「硬蛋網」充滿偽造計劃。質疑集團216.5億元人民幣的總商品交易額(GMV)當中大部分做假。

(流量不一定全部經由網站產生，客戶下單亦可以使用手機、網站、微信或傳真等線上線下方式進行)

2.) 中國工商檔案等數據顯示公司實際收入只有申報的約40%。在工商檔案顯示的稅額更反映實際收入只有申報的約30%。

(集團大部分業務透過境外公司，以美元結算進行，報告檔案未經認證，完全不能反映實際情況。)

3.) 財務表現顯著地較同業為好。

4.) 2011至2016年期間，公司純利總額12.3億元人民幣，但調整後現金流卻為流出6.7億元人民幣，兩者相差19億元人民幣。

5.) 高位進行回購，惟據中央持股紀錄，回購股份來自數個戶口，懷疑股份來自科通操控的戶口。

6.) 康敬偉「前科」，即他於2004年時透過借殼把集團的「同系」Cogo Group在美國納指上市，股價一路升，但康敬偉兄弟多次減持，並製造可疑交易，剝離資產，最終股價跌至極低。

(2008年金融海嘯後，中概股遭沽空，為保股東利益，才多次轉移資產。)

7.) 集團2016年進行批股，但沒有行業投資者承配。

康敬偉目前主要回覆了3點，未回覆的4點中，第3和第7點基本上怎樣回應只會是「口同鼻拗」；第5點則無謂(也可以說無法)追究，假如有心做假，普通人頭賬戶已可達到效果。

最有趣、亦具破壞力是第4點，烽火研究提到集團2011至2016年6個年度中，只有2年錄正數淨現金流，直指19億元人民幣「消失的現金」流向「貿易和其他應收帳」和「庫存」，質疑集團透過關聯公司的銷售，阻止現金回到科通芯城賬目內。

烽火研究又拿Cogo Group和科通芯城的淨現金流比較，指Cogo Group 8年中有6年錄負數淨現金流，有9.9億元「消失的現金」認為康敬偉重施故技。

報告特別「招呼」科通芯城獨家上市保薦人瑞銀，強調瑞銀亦是中國森林、中金再生、博士蛙和天合化工的上市保薦人，瑞銀到底有否「角色」可留待證監會針對瑞銀和渣打數宗IPO行為的調查話你知。

值得留意，科通芯城(00400)停牌前沽空活動未算明顯，而烽火研究(Blazing Research)的網站指出研究團隊由一群退休專業人士組成，包括：基金經理、投資銀行家、律師和核數師等，似乎與一般沽空機構不同。不禁令人聯想到：如果過這種退休生活的人數比得上跳大媽舞的老友記，怕且日日都有沽空報告睇。

陳鎮強

信報投資研究部

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