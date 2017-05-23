港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額106.59億元，另有約457.4萬元人民幣沽空， 大市沽空比率12.57%，較上日上升約1.89個百分點，為5月10日以來最高。

騰訊控股(00700)連續6天全日沽空金額居首，金額17.82億元，沽空比率18.4%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額11.17億元，沽空比率31.7%。

第三位是招商銀行(03968)，沽空金額4.64億元，沽空比率29.7%。

第四位是盈富基金(02800)，沽空金額4.08億元，沽空比率23.3%。