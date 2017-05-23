港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向上，連升第三個交易日。環球金融市場今日對英國音樂會爆炸案暫未見明顯反應，港股今日亦再刷新22個月新高，惟高位表現反覆，大市下跌股份數目較多，升勢欠全面。

恒指高開24點，甫開一度倒跌10點，見25380點半日低，其後發力，上午最多升95點，見25486點，再創22個月新高，中午升70點，午後失守上午低位，倒跌最多84點，見25307點全日低，尾段再拗腰。恒指收報25403點，升11點或0.1%，為2015年7月21日以來收市新高，連升3日累漲266點或1.1%。大市今日有近900隻股份下跌，上升股超過550隻。

全日成交額847.81億元，較上日增加約29.31億元。

國企指數收報10395點，升20點或0.2%。

恒指即月期貨收市升61點或0.24%，報25402點，低水1點。

A股午後下挫，滬指跌0.45%；深成指挫1.37%。兩市成交額約4208億元人民幣。

英國曼徹斯特體育館(Manchester Arena)舉行音樂會期間發生爆炸，當地警方把爆炸案列作恐怖襲擊處理。歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升39點，報20917。

藍籌股個別走，平保(02318)創22個月新高，升0.6%；國壽(02628)創17個月新高，收市升0.8%；友邦(01299)升0.2%；聯通(00762)升3.9%；長和(00001)升0.7%。相反，騰訊(00700)曾見280.6元創上市新高，午後倒跌，收市跌0.1%；滙控(00005)跌0.1%；國泰(00293)回吐0.9%；建行(00939)跌0.2%；中行(03988)跌0.5%；中移動(00941)跌0.2%；中銀香港(02388)再創上市新高，收市倒跌0.1 %；華潤電力(00836)跌1.3%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

濠賭股：新濠國際(00200)擬售所持全部40.65%新濠環彩(08198)股權。新濠國際創近兩年半高，收市升8.9%；新濠環彩曾飆50.7%，收市升24.6%。其他濠賭股亦跑贏大市，銀娛(00027)升4%，為表現最好藍籌；金沙中國(01928)升1%；永利澳門(01128)升3%；美高梅中國(02282)升0.7%；澳博(00880)升1.4%。

本地地產股：花旗昨日出報告指金管局新招下，樓價由現在至年底或下跌20%，另外瑞信亦維持建議減持地產股。地產股今日全線偏軟，新地(00016)跌0.6%；新世界發展(00017)跌1%；信置(00083)跌1%；長實地產(01113)跌0.6%；恒隆地產(00101)跌0.7%；恒地(00012)跌0.4%。

鐵建股：另一落後板塊，中鐵(00390)跌1.4%；中鐵建(01186)跌2%；中交建(01800)跌1.3%；中車(01766)跌1.4%；中國通號(03969)跌1.3%。

手機零件股：市場傳出通達集團(00698)主要客戶減訂單，上午尾段突閃崩19%，午後發出通告，表示不明股價下跌及成交量升原因，並考慮進行場內購回股份，收市跌幅收窄至9.5%。板塊內其他股份個別走，信利(00732)跌2.6%；昂納(00877)跌3.3%；丘鈦(01478)跌1.5%；高偉電子(01415)跌2.2%；比亞迪電子(00285)升0.4%；舜宇(02382)升0.4%。

焦點股份

康師傅(00322)：公布季績後逆市下挫，最多跌4.6%，收市跌3.3%，成交額1.87億元。集團第一季股東應佔盈利按年增長15.32%，毛利率按年下跌3.37個百分點。摩根大通最新報告指，康師傅季績令人失望，維持「減持」評級和目標價7.5元不變。

惠理集團(00806)：復牌回吐，最多跌6.1%，見7.37元，收市跌4.3%，成交額1.96億元。集團公布，創辦人及主要股東謝清海和葉維義，與一名潛在要約人進行商討，就可能收購該公司權益簽訂無約束力諒解備忘錄，目前未訂立任何最終協議。外電昨日報道，海航集團正磋商收購惠理股份。

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