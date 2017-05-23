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今日 15:37 即巿股評 港股直擊

【短線出招】騰訊熊好玩好食！

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筆者與《輪證贏家》阿珊及她的粉絲一樣，這兩日游走騰訊(00700)正股與熊證之間，我操作的是(60324)及(68789)，收回價分別是290.08及290.88元，到期日分別是明年2月中及9月。今早騰訊升穿280元時，14天RSI升至88附近，逼近90之極度超買水平，認真誇張，不過玩騰訊熊要眼明手快，執十幾格便收割，最多只留三分一過夜。其實筆者上周在收市後的EJ Market已指出有經驗的投資者可利用騰訊熊證作對沖，正股則持有不放，不過由於不是在交易時段做Live節目，故難以交待具體策略。

5月份尚餘5個交易日，恒指如無意外將連升五個月，期內累漲一成六左右，並不誇張，只要6月份整固不跌穿5月暫時低位24358，下半年仍有機會進一步挑戰高位。中線市寬反映大部分股份仍很不濟，尤其是老千股逐漸浮上水面，沽空機構連環狙擊，除非有大量資金湧入港股，令日均成交衝高至1500億以上，否則閣下的投資組合若有大量二三線股的話，隨時有誤中地雷可能。

EJFQ的「精明選股」有個好處，就是你可以用劣質股的特徵作篩選，例如揀高市賬率、F-Score(低分區)、高市盈率或不適用，無息派，而股價過去一年又大幅跑贏大市等，初步篩選結果有：長盈(00689)、集美國際娛樂(01159)、金誠控股 (01462)、龍傑智能卡(02086)、中國糖果(08182)、惠陶集團(08238)及Fraser Holding(08366)。

羅崇博 (杜比)

 

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