即巿股評 港股直擊

美股隔晚再升，幾乎已收復「侵侵」瀨嘢之前嘅失地，至於亞太區呢邊嘅股市，似乎對米字旗國恐襲單消息無動於衷，可能係恐怖分子出動次數太頻密，大家都開始麻木。但始終咁多條人命，睇嚟各強國都要度一度，點搞掂呢班恐怖分子，否則都係唔得安寧。

恒指略為高開24點，雖然曾倒跌10點見過25381點半日低位，其後喺騰訊(00700)再創新高帶動下，半日曾升近百點，高見25486點，又係22個月新高。恒指半日收市報25461點，升70點；國指則升63點，報收10438點。

騰訊雖然超買，但超買過後繼續超買，只有愈強愈強，再創280.6元上市新高，半日升1.2%，報收278.6元。至於其他重磅股個別發展，內險股威威，內銀股呆呆，本地地產股則腳軟。

阿Man近日心水濠賭股新濠國際(00200)有意出售所持全部40.65%新濠環彩(08198)股權，呢次出售係重組計劃嘅一部份。新濠國際創近兩年半高19.64元，半日升8.2%；新濠環彩曾飆50.7%，半日升27.5%，成為升幅榜冠軍。而其他濠賭股亦跑贏大市，銀娛(00027)升2.8%；金沙中國(01928)升1.3%；永利澳門(01128)升2.8%；美高梅中國(02282)升0.8%；澳博(00880)升0.8%，皆因澳門上星期博彩收入按周增長26%。

繼噚日科通芯城(00400)被沽空機構狙擊，急跌兩成後停牌，今日輪到手機設備股通達(00698)瀨嘢。上半場收市前股價急挫近兩成，低見2.12元，半日跌17.1%。其實通達自從本月初配股以嚟，表現一直瀡滑梯，跌穿3元再失守配股價後無好過，之前有貨喺手嘅缸邊友，都應該飽食遠颺，皆因通達推介時股價2元未夠，慢火煎魚累升五成後，見到3元到目標價應該食晒糊。講真，科網股日日搵隻股嚟開刀，咁搞法呢個板塊暫時都係避開穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)