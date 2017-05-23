港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數繼續造好，亞太股市今早暫未見受英國恐襲打擊。港股反覆再創22個月新高。不過，手機零件商通達集團(00698)半日收市前突急挫。

恒指高開24點，甫開一度倒跌10點，見25380點半日低，其後發力，上午最多升95點，見25486點，再創22個月新高。恒指中午收報25461點，升70點或0.3%，大市成交額420.65億元。

國企指數報10438點，升63點或0.6%。

A股半日低收，滬指跌0.1%；深指跌0.46%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾見280.6元創上市新高，半日升1.2%，支撐升勢；神華(01088)升2%；中移動(00941)升0.1%；恒生(00011)升0.7%；友邦(01299)升0.1%。相反，滙控(00005)跌0.1%；國泰(00293)回吐1.6%；工行(01398)跌0.2%；中行(03988)跌0.3%。本地地產股偏軟，新地(00016)跌0.5%，信置(00083)跌1.5%；長實地產(01113)跌1.2%；恒隆地產(00101)跌1.4%。

焦點板塊

中資金融股：多股今早破位領放，平保(02318)再創22個月新高，半日升1.8%；國壽(02628)創17個月新高，半日升2%；招行(03968)創近23個月新高，半日升5.9%，為升幅最大國指成分股。另外，新華保險(01336)升1.8%；太保(02601)升1%；中銀香港(02388)再創上市新高，半日升1.6%。相反，中國信達(01359)遭瑞信把評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價由3.82元降至3元，半日跌1%。

濠賭股：新濠國際(00200)擬售所持全部40.65%新濠環彩(08198)股權。新濠國際創近兩年半高，半日升8.2%；新濠環彩曾飆50.7%，半日升27.5%，為表現最好港股。其他濠賭股亦跑贏大市，銀娛(00027)升2.8%；金沙中國(01928)升1.3%；永利澳門(01128)升2.8%；美高梅中國(02282)升0.8%；澳博(00880)升0.8%。

鐵建股：今早落後，中鐵(00390)和中鐵建(01186)跌1.1%；中交建(01800)跌0.7%；中車(01766)跌1.4%；中國通號(03969)跌0.8%。

焦點股份

通達集團(00698)：上午尾段突然急挫，最多跌19.47%，見2.12元，為超過3個半月低，半日跌17.1%。股份成交額達3.93億元。公司本月10日公布主要股東折讓7.5%減持套現11億。

康師傅(00322)：公布季績後逆市下挫，暫時最多跌4.6%，半日跌3.4%，成交額1.03億元。集團第一季股東應佔盈利按年增長15.32%，毛利率按年下跌3.37個百分點。摩根大通最新報告指，康師傅季績令人失望，維持「減持」評級和目標價7.5元不變。

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