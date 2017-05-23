即巿股評 港股直擊

噚日吼住騰訊(00700)SlowSTC(14,3)同埋9RSI都見超買，膽粗粗咁入隻騰訊熊(68555)，採小注試水溫策略；下晝友欄杜比whtasapp問我：「咦，你隻熊證過唔過夜呀？如果加錢買咗嘅朋友。」

我答佢：「我會選擇唔過，費事過夜第二日被佢反咬。」

佢問：「止賺位？」

「今日一睬入273呢啲位就閃啦！」我答。

係呀，我唔理佢係273.9定係273.4(假如你咁勁捉得到呢個一低位)，見騰訊5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣就好收手，見到尾市向上屈上去都估到唔開胃，事關騰訊呢期個走勢同隻曱甴真係無乜分別；果然今日喺恒指升得嗰幾十點嘅情況之下，佢又再創新高，依家10點正，騰訊最高見過280.6蚊，若然噚日揀過夜，今日隻熊仔已經被人打咗靶。

今朝早坐地鐵返工時，戰友Jack whatsapp話「真係好想put企鵝，日線、周線同月線圖嘅RSI都去到80至90」，然後佢揀咗兩隻熊證出嚟，不過以騰訊呢期嘅升勢，收回價同現價相差10蚊都確係有危機，於是就向Put埋手；但可惜啲put輪今朝睇最貼價個隻都有5%價外；再加埋今朝早佢一嘢彈上去個勢，成件事都係算吧啦。

今朝港股開市到依家10點21分，其實都只係升咗嗰幾十點咁大把，反而啲個股就係咁向上爬，擺到明炒股唔炒市。

繼騰訊之後，今日令人叮一聲嘅應該係中國平安(02318)，呢隻嘢呢期嘅升勢雖然唔似騰訊咁日日向上向飆，反而係一浪高於一浪咁樣上，所以搞到之前高位入咗平保(講緊個高位係2015年大時代以後，有後抽而入市，誰不知係水尾個啲貨)嘅人，個個趁今次反彈就嗱嗱聲掉晒啲貨出嚟，怕好似當年咁唔趁呢個時間走人又唔知坐貨坐到何年何月；但結果呻笨早放咗，呻笨呻咗幾日。

平保噚日同今日仲出現咗兩支大陽燭，今日支燭更架隊穿咗條保歷加通道頂部(48.85元)，14RSI見80.26，算叫做剛剛睬入嚴重超買位，而MACD同SlowSTC(14,3)唔使講，就嚟隊穿個框咁滯。

平保個勢係強，但同2015年大時代50幾60幾蚊時都仲有啲距離，由2015年高位62.583元同2016年低位30.5元拉個Fibonacci出嚟，就會見到現價同到0.618，即大約50.32元呢個水平[(62.583-30.5)x0.618+30.5]。依家10點32分，平保現價49.25元，就當50.32元係一個目標呢，咁即係話由現價計仲有2.2%水位，之後就有機會被條0.618頂一頂，再落定再上就後話啦。

既然係咁，就可以行先call後put嘅策略，平保Call(14875)，行使價51.05元，成交活躍又低；平安Put(15941)，行使價43元，都係成交活躍嘅一份子。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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