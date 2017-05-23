多隻中資金融股今早創最少52周新高。
招商銀行(03968)曾升4.8%，高見23元，創近23個月新高，現升4.3%，為表現最好國指成分股，成交額4.94億元。
內險股延續強勢，國壽(02628)見25.65元，創17個月新高，現升2%。
平保(02318)高見49.5元，再創22個月新高，現升2%，成交額10.54億元。
此外，中銀香港(02388)最新報34.7元，再創上市新高，升幅0.7%。
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