新濠國際(00200)擬售所持全部40.65%新濠環彩(08198)股權。新濠國際高見19元創近兩年半高，現升5.3%，報18.96元。
新濠環彩(08198)曾飆50.7%，見0.52元創52周高，現升33.3%，為表現最好港股。
其他濠賭股亦跑贏大市，銀娛(00027)升2.7%；金沙中國(01928)升1.9%；永利澳門(01128)升3.3%；美高梅中國(02282)升1.5%；澳博(00880)升1.7%。
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