即巿股評 港股直擊

中聯重科(01157)自2013年中提出轉型戰略後，環境產業與工程機械、農業機械成為三大業務支柱。在2016年度，環境產業板塊錄得營業額人民幣56億元，佔總營業額的28%；分部利潤人民幣14.9億元，佔總分部利潤的31.2%，是集團最主要的分部業績來源。

不過，集團日前宣布，以116億元人民幣(約130.33億港元)出售長沙中聯重科環境產業合共80%的股權。長沙中聯重科環境產業主要從事研究、開發、生產和銷售環衛設備，並提供環境解決方案。在完成交易後，集團將持有長沙中聯重科環境產業20%股權，不再是集團的附屬公司。

集團估計，出售事項會錄得約91.31億元人民幣(約102. 59億元)的收益，所得淨收益的非常重大部份用作補充集團的流動資金、償還債務及未來業務發展。雖然出售事項能夠令集團錄得一次性收入，但把「會生金蛋的鵝」賣出後，往後的路該如何走下去呢？

事實上，這是中聯重科再一次調整發展策略， 日後將會集中在集團擅長的工程機械和農業機械業務，並捨棄環境產業。由於環境產業與工程機械和農業機械屬不同行業，內部難以實現資源分享，甚至會構成資料爭奪，不利整體發展， 故集團選擇集中資源去發展工程機械及農業機械業務。

工程機械經歷四年的行業低潮期後，今年初市場突然回春， 全個行業幾乎處於供不應求的狀態，故集團認為要把握得來不易的契機，再次把工程機械業務做起來。至於農業機械方面，集團自2014年引進相關業勨後， 至今仍處於投資期。現時農機板塊還處於培育階段。 隨著農業全程機械化、智慧農業的推廣，農業機械會將會進入一個質量快速升級的階段，前景可期。

環境裝備製造方面，集團是國內最大的環衛裝備製造商， 其核心產品路面三車（洗掃車、掃路車、垃圾車） 在國內市場佔有率超過60%。然而，行業也面對升級的問題， 參考外國的經驗，產業都是以環境治理項目的運營為主體， 帶動非標環境裝備銷售，從而產生協同效應。因此， 集團也要將環衛設備業務升級轉型至環境治理整體方案提供商和運營 商，但當中涉及大額的投入，以及較長的投資回報期， 所以集團選擇暫時將業務比重降低，以免影響股東回報。

在「十三五」期間，內地政府推出多項利好政策， 拉動基礎設施建設和城鎮化建設的發展，為機械工程業務帶來機會。 在外，中國「一帶一路」戰略和美國萬億基建項目的帶動， 也是工程機械業務的增長潛力。工程機械是一個入行門檻高的產業， 產品功能越複雜，技術越專門，入門門檻便會越高， 同時也會帶來較高的利潤率。相信中聯重科在一番耕耘後， 前景將會更加秀麗，值得憧憬。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞