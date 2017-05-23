港股直擊 即巿股評

港股升至22個月高位，恒指技術上仍未超買，在外圍市況配合下，恒指今早有望升至25500點水平。

隔晚美股連續第三日上升，道指收升89點或0.43%，報20894點；納指漲0.82%，報6133點；標普漲0.52%，報2394點。美國總統特朗普正在繼續自他上台執政以來第一次出國訪問的旅程，而與此同時原油價格有所上漲。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.57元，較本港上日收市跌0.13元；中移動(00941)ADR收報86.71元。國壽(02628)ADR收報24.91元，升6仙。油價在近期高位爭持，紐約期油在每桶51美元水平靠穩，中石化(00386)ADR收報6.34元，升5仙；中石油(00857)ADR收報5.34元，升2仙；中海油(00883)ADR收報9.17元，無升跌。

ADR港股比例指數報25541，較周一上升149點或0.58%。恒指昨日收報25391點，升216點或0.9%，為22個月收市新高，連升兩日累漲254點或1%，恒指14天相對強弱指數(RSI)升至68.5，仍未超買。港股內部質素略為好轉，股價高於50天線的中線市寬上升0.7個百分點至37.5%，惟仍未擺脫40之支持區頂部。

消息方面，英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）據報舉行一場演唱會時發生爆炸，現場情況混亂，警方證實有多人死傷。英國富時100指數期貨最新跌0.2%，美股道指期貨最新跌27點，報20850點。

焦點板塊

科網股：隔晚在美國上市的中國科網股表現向好，京東、阿里巴巴、微博均創收市新高。另外，獵豹移動升近7%，搜狐漲6.7%報收49.22美元，留意今日本港上市科網股表現。騰訊(00700)昨日曾見276.8元之上市新高，ADR預示今早或升至280元水平，不過其技術指標已嚴重超買，短期股價或較波動。至於昨日下午急跌逾兩成後中途停牌的科通芯城(00400)，公司遭沽空機構狙擊，被指經營數據造假。公司現正就該報告尋求專業意見，預期澄清公布將於切實可行情況下盡快刊發，公司並保留採取法律行動權利。

惠理集團(00806)：公布股東謝清海及葉維義與一名潛在要約人進行商討，就可能收購該公司權益簽訂無約束力諒解備忘錄，商討仍在進行。該公司股份昨日午後中途停牌，將於今日復牌。

金山軟件(03888)：今日公布首季業績，股價昨日抽升4.2%，報22.1元。

今日有多家公司舉行股東周年大會，包括：中電信(00728)、中國太平(00966)、大唐發電(00991)、TCL多媒體(01070)等。

碧桂園(02007)今日除息。