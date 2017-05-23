即巿股評 港股直擊

港股上周缺乏明確方向，但重磅股份騰訊(00700)股價則持續強勢。騰訊上周三公布今年首季業績後，股價一再創出歷史新高，上周四高見271.4元，本周一再破頂，最高曾見276.8元。不過，值得留意的是雖然騰訊公布了理想的首季業績，股價亦拾級而上，但其沽空金額在業績過後有增加趨勢，同時輪證市場亦錄得顯著資金流入騰訊認沽證，反映部分投資者或認為股價短線已累積不少升幅，開始為正股作出對沖及部署股價見頂回落的機會。

回看今年五月份騰訊的沽空數據，其沽空金額大部份日子維持在每日3億元至10億元之間，而佔大市沽空比率亦甚少超過10%。不過，情況在上周四起有變化，當日騰訊沽空金額高達15億元，佔大市沽空比例接近16%，成為最大沽空金額的港股。在緊接的上周五，騰訊沽空金額仍達11億元，佔大市沽空比例超過15%，繼續是最大沽空的港股。

散戶較少參與股票沽空

不過，相比機構投資者，散戶投資者一般較少參與股票沽空的活動。這是因為投資者在沽售股份時須擁有或從其他渠道借入股票，否則不容許無貨沽空。對於散戶而言，借貨的渠道較多限制，個別證券行或會為客戶配對或找尋貨源，但始終未算普及，而且借貨沽空亦需支付利息和利用孖展形式進行，散戶變相需承擔借貨成本和補倉的風險。

散戶投資者若看淡正股或希望進行對沖，相對沽空股票而言，較低成本及簡易的做法是利用認沽證。由於窩輪為上市產品，投資者只需擁有股票證券戶口，便能於市場上買賣包括個股認沽證等的窩輪，買賣程序相對簡單，入場門檻亦較低。

上次在這個專欄亦曾提及，踏入今年5月份時觀察輪場資金流向，已見資金流入騰訊認沽證增加的跡象。截至上週五收市計的過去10個交易日，有多達6786萬元資金流入騰訊認沽證，是最多資金流入的相關資產，以過去20個交易日計，更有逾1億元資金流入其認沽證。從以上數據可見輪場資金對騰訊認沽證的需求明確。

正如上文所說，若果一般投資者看淡正股或計劃進行對沖，認沽證會是較簡易的選擇。投資者現時選擇騰訊認沽證時，可按以下條件篩選。由於騰訊近日股價升勢頗急，發行商正補充較貼價的認沽證產品，目前市場上的騰訊認沽證都已變得價外，較貼價的選擇為行使價約240元的產品。產品槓桿方面，市場上可提供10倍以上實際槓桿的較貼價認沽證已不多，目前僅有3隻產品符合較高槓桿的要求，當中包括騰訊沽(15353)，行使價240.68元，2017年10月26日到期，實際槓桿10倍，是較貼價的選擇。另外可留意騰訊沽(15664)，行使價236.68元，2017年10月27日到期，實際槓桿10.8倍，是較低街貨的選擇。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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