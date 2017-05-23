即巿股評 港股直擊

上周三，因美國股市受著「特朗普」政治風波的影響，而出現顯著的跌幅，單日大跌372點，及後雖然出現了反彈，但已對環球市場帶來了一輪波動；同期，內地股市亦出現反覆偏軟的走勢。不過，期指卻於這段時間表現出較強的氣勢。在環球負面氣氛的充斥下，仍能守於25000點關口之上，昨天更能承接上周五美股反彈及中保監發布支持險資投資重大工程可獲政策傾斜的消息刺激下，出現了明顯的升幅，於交易時段內曾突破上周二的高位25349點，高見25422點，惟收市前回落，收報25341點，反映出近期市底偏強的局面。

話雖如此，但筆者始終相信若果外圍的因素如在未來仍未明朗化的話，特別是指內地金融監管風暴及「特朗普」政治風波，很可能會影響投資者短期入市的意欲（可見近來成市漸縮），從而推遲了升浪正式來臨的時間，因此建議各投資者應多留意上述因素的發展，更應乘此輪可能出現的橫行整固或調整的機會，再作部署迎來下一波升浪。

技術分析方面，期指暫時仍能守在各條主要的移動平均線及自4月開展的短期上升軌之上，中短期走勢並未轉弱；雖然期指於上周顯示出強勢，唯成交漸縮（上星期五低見701億），反映市場現時投資者的入市意欲不足；另外，本輪期指的升勢主要歸功於三大重磅股-騰訊(00700)、滙控(00005)及中移動(00941)，這三隻股份由四月尾開始的升浪中貢獻了差不多五百點，不過，這三隻股票之後能否保持著強勁的表現值得存疑，這因素亦成為了期指短期內走勢之關鍵；而於以周線圖上看，期指經前周大陽燭急升後，上周卻出現了十字星待變的形態，本周將成為關鍵，如本周出現大陰燭的話，上周的十字星將會變為黃昏之星，那期指短期升勢可能便告完結並開始進入調整階段，而初步目標為現時二十天移動平均線附近及前高位之所在，即大概24800點左右，如跌穿，可能要進一步考驗五十天移動平均線，即大概24400點左右。

總括而言，筆者認為期指暫時未有足夠的動力向上出現大突破，但同時卻未有誘因觸發大幅的調整，因此期指短時間內應會先於高位橫行整固。

策略方面，如上期所言，暫時因成交不足的情況下，期指向上突破的動力在減弱中。因此，筆者認為這可為各投資者提供較佳的入市機會。如未來期指回調之24800點左右，投資者可考慮開倉做7月份Short Put 23600點，以賺取期權金為主；而進取的投資者則可考慮於現價開倉，同時做5月Long Call 25600點及Long Put 25200點，期權金總成本大概為120點左右，以搏期指在未來數天將會出現較大的波動。

Email: [email protected]

編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。