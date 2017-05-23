即巿股評 港股直擊 國際財經

過去半年，「特式升市」(Trump Trade)與「特式跌市」(Trump Fade)的交易模式交替出現，主導環球金融市場走勢，對美滙指數影響尤深。

特朗普去年11月當選美國總統帶來的憧憬，刺激美滙指數曾由97.8攀至1月的103.8高位，一度勢踰風掃。不過，這位狂人似乎也難駕馭朝野，縱使共和黨控制了參眾兩院，但特朗普推行新政未有如預想般順利。美滙指數隨之拾級而下，上周五曾跌至97.08半年低位，抹掉這半年「特式升市」的全數升幅。美銀美林5月基金經理調查報告顯示，「持美元長倉」已不再是基金經理的最愛(見5月18日「信圖分析」專欄一文)。

由外幣投資者的期權部署來看，按照美滙指數成分貨幣權重推算，「合併美元」3個月期風險逆轉利率走勢(Risk Reversal，RR【註】)自2月底顯著走低，反彈乏力，意味期權投資者看好美滙的程度逐漸減低，甚至轉為看淡。

另外，多項美國經濟數據都遜於預期，導致花旗美國驚喜指數由3月中的57.9高位急滑至上周五收報負33.4，亦從另一面襯托出美滙不濟。

特朗普施政遇阻，加上投資者對美滙指數熱情減退，以及宏觀經濟數據不如預期等眾多不利因素交疊，美滙指數何去何從？聯儲局6月13至14日的貨幣政策會議，短期內將是左右美滙的重要變數。

今年3月聯邦基金利率升到0.75厘至1厘，當時聯儲局的利率預測點陣圖(Dot Plot)顯示，局方維持今年總共加息3次的看法。查看聯邦基金利率期貨走勢，以每次加息25點子推算，投資者似乎相信6月或7月加息到1厘至1.25厘的機會較大；然而，卻對聯儲局年內能夠加息多於兩次仍存疑，認為於9月、11月或12月上調利率到1.25厘至1.5厘的機會皆不足40%【右圖】。換言之，長遠而言，投資者似乎向「聯儲局能夠持續加息」投下不信任票；且看聯儲局在6月份議息會議上如何拆招。

受弱美元帶挈，新興市場資金流指標反覆尋頂，有利港股進一步走高。恒生指數昨天高開143點後，高見25450點，創2015年7月23日以來的22個月新高，收報25391點，升216點(0.9%)。大市全日成交818.5億元。從市寬角度分析，中線市寬(股價高於50天線比率)和短線市寬(3天線高於18天線比率)仍舊在40%徘徊，似乎無再轉差，但又無隨恒指走高。與恒指呈背馳的情況下，兩市寬現水平不容有失，否則指數回調壓力將大增。

總括而言，過去數星期圍繞美滙指數的眾多不利因素盡出，投資者宜留意組成美滙指數權重較高的貨幣，即歐羅、英鎊、日圓及加元會否進一步突破關鍵水平，加劇美滙跌勢。當然，若美滙進一步走軟，相信有利於亞洲區內新興市場股市包括港股保持相對不俗的表現。

註：風險逆轉利率是指到期日相若的認購與認沽期權之間的引伸波幅(Implied volatility)差距。簡言之，風險逆轉利率若是正數(或負值收窄)，代表認購期權引伸波幅高於認沽期權(或差距收窄)，意味期權投資者相對看好後市(或看淡的情緒略為收斂)；反之亦然。

信報投資研究部

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