今日 22:16
重要通告
港股直擊
老恒和釀造(02226)公布，主席兼執行董事及控股股東陳衛忠於5月18日至22日，在市場上購入該公司33.75萬股。
交易完成後，陳衛忠的持股增至48.12%。
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