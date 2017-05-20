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今日 17:37 重要通告 港股直擊

互太紡織越南廠房尚未恢復營運

互太紡織(01382)公布，目前連接該公司越南廠房入口的大道仍然被村民堵住。該公司高級管理層早前與多名高級政府官員會面。有關高級官員表示支持該公司越南廠房恢復營運，而且表明將與村民會面，務求和平解決該事件。

該公司相信需要更多時間，讓當地政府清理堵塞。該公司認為，是次越南廠房暫停營運對該公司造成的財務影響不大，惟倘不能盡快解決該事件，情況或會有變。

該公司較早前的通告指出，在復活節假期，連接其越南廠房入口的大道被村民堵住，因當地政府未能解決村民提出的訴求。

下載港交所通告原文

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