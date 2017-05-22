港股直擊 即巿股評

美股上周後期反彈，港股今早承接造好，收市更創22個月新高。騰訊(00700)破頂，不過科通芯城(00400)遭沽空機構狙擊，連帶板塊內多股逆市下挫。

恒指高開143點，甫開升幅曾收窄至26點，見25201點全日低，其後於10天線(約25191點)水平展開攻勢，升幅一舉突破200點，最多升275點，見25450點，創2015年7月23日以來、22個月新高，中午升237點，波幅上午成形，午後大致維持逾200點升幅。恒指收報25391點，升216點或0.9%，亦為22個月收市新高，連升兩日累漲254點或1%。大市今日有約800隻股份上升，下跌股約650隻。

全日成交額818.5億元，較上日增加約117.27億元。

國企指數收報10374點，升106點或1%。

恒指即月期貨收市升154點或0.61%，報25341點，低水50點。

A股偏軟，滬指跌0.48%；深成指跌0.72%。兩市成交額約3871億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升20點，報20807。

藍籌股方面，騰訊曾見276.8元創上市新高，收市升2.6%，領漲大市；中移動(00941)升0.8%；滙控(00005)升1%；國泰(00293)確認裁員，收市升2.3%；建行(00939)升0.2%；工行(01398)升0.8%。樓市加辣，本地地產商個別走，恒地(00012)跌0.3%；新地(00016)跌0.5%；新世界發展(00017)跌0.7%；長實地產(01113)升0.6%。另外，港鐵(00066)跌2.1%，為表現最差藍籌；領展(00823)跌0.2%；恒生(00011)跌0.5%。

焦點板塊

內險股：個別股份今早升幅領前，平保(02318)創近22個月高，收市升4.1%，為升幅最大藍籌；國壽(02628)升2.5%；新華保險(01336)升3.3%；太平(00966)升3.6%；太保(02601)升1.4%。

科網股：科通芯城遭沽空機構Blazing Research發報告狙擊，予科通芯城「強烈沽售」評級，目標價僅睇0.53元。科通芯城股價曾挫27%，低見7.3元創逾一年半新低，約3時正停牌，停牌前報7.8元，跌22%。多隻科網股下挫，美圖(01357)跌7.2%；IGG(00799)跌1.9%；博雅(00434)跌4.3%。相反，金山軟件(03888)明天亦將公布季績，收市升4.2%。

石油相關股：上周五借中國成功試採可燃冰的消息而造好的油服股升勢未疲，中海油服(02883)升3.5%，其A股靠穩；中石化油服(01033)升0.7%，其A股漲停。另外，安東油服(03337)升10.5%；華油能源(01251)升7.5%；海隆控股(01623)升2.5%；宏華集團(00196)升7.2%；巨濤(03303)創52周高，收市升6.4%；百勤油服(02178)升5.2%。另外，紐約期油升至每桶51美元水平，最新在亞洲時段靠穩，中石化(00386)升0.5%；中石油(00857)升1.1%；中海油(00883)升0.4%。

鋼鐵股：內地鋼價急升，鋼鐵股今早受追捧。鞍鋼(00347)升4.9%；馬鋼(00323)升6.9%；重慶鋼鐵(01053)升2.7%。據國內鋼鐵資訊機構「我的鋼鐵」提供的最新市場報告，最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於128.85點，一周急升3.7%。

焦點股份

萬洲國際(00288)：再遭股東減持，今早低開3%，午後走勢改善，收市僅跌0.1%，由於配股上板，成交額達70.05億元。

中聯重科(01157)：股價最多升8.8%，收市升3.8%，成交額1.23億元。集團擬把旗下環衞業務部門的業務和資產注入長沙中聯重科環境產業，然後向盈峰控股、粵民投、弘創投資及綠聯君和等投資基金，出售八成股權，作價116億元人民幣，預計將就出售事項可錄得約91.31億元人民幣。

富智康(02038)：逆市下挫，最多跌7.7%，收市跌4.8%。集團發盈警，預期截至6月底止中期綜合虧損由上月公布的最多1.1億美元，改為最多2.4億美元。

華潤啤酒(00291)：下周一(29日)將除息，股價最多升9%，見20.25元創業務重整後的新高，收市升8.5%，成交額2.37億元。中金最新維持華潤啤酒的「推薦」評級和目標價20元不變。

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