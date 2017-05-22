港股直擊 中國財經

內地股市今日反覆向下，深圳股市跑輸。深成指午後最多跌106點或1.06%，低見9864點，最終收報9899點，跌71點或0.72%，成交2167.32億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘124.41億元，用5.59億元或4.3%。

南國置業(002305.SZ)及金洲管道(002443.SZ)漲停，為表現最好「深股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:49PM，額度剩餘101.56億元，用3.44億元或3.8%。