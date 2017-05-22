即巿股評 港股直擊

港股又創22個月新高喇，恒指高開逾百點，雖然升幅曾收窄至26點，見過半日低位25201點，企定定喺條10日線(25192)之上，淡友要反攻又談何容易。卒之喺股王騰訊(00700)帶領下，恒指再擴大升幅，升逾二百點，高見25450點。半場恒指報收25412點，升237點；國指則升118點，半日報收10385點。

騰訊未有理會超買，半場再創276.8元上市新高，半日近7.4元或2.7%，報收275.8元。騰訊咁樣升當然有人畏高，不過阿Man一直都話騰訊份成績表靚仔到咁，加上其多元化業務保持高收入增長，街貨仲要買少見少，股價都係易升難跌，基本上逢回吐都要買。至於幾時見頂，幾時回落，一於少理，總之個勢仲係uptrend，真係坐定定話之你。

除咗騰訊之外，其他重磅藍籌表現唔差，大笨象(00005)跟中移動(00941)分別升1.5%及1.1%，三大巨頭都上升，大市只要繼續向上尋頂。上周五政府再為樓市加辣，不過所謂辣招不過隔靴搔癢，對本地樓市影響有限，本地地產股表現好壞參半，下跌者跌幅亦有限，叫做吓樣跌一跌畀你睇。

內險股今日表現突出，平保(02318)跟大市同步創22個月新高，半場升4%，升幅係眾藍籌之冠。國壽(02628)跟新華保險(01336)分別升2.5%及2.4%，其他內險股普遍上升。

資源股經過一段時間調整，上星期漸有起色，喺內地鋼價急升帶挈下，鋼鐵股再有資金追捧。鞍鋼(00347)升4.5%；馬鋼(00323)升6.5%；重慶鋼鐵(01053)升3.6%。至少有讀者問仲追唔追得，鋼鐵股普遍已升近阻力位，若未能突破，結果就係掉頭。之前有貨可以再坐一會，未有貨想追入，三思而後行。

國泰(00293)今日派大信封，請食肥雞餐，聽聞由本來裁員二百幾人，大幅增加至近六百人，員工當然嘩然。聽聞今日國泰城之內風聲鶴唳，更有個別部門，七個阿ger級員工，炒淨兩個…..無錯係剩低兩個，炒咗五個，說好的炒三分一人，變咗留三分一人。難怪「倖存」員工仲激動過被炒嘅一批，皆因「留低要畀離開更大勇氣」，應該係更大『力氣』至啱，往後日子一個人要孭幾個人嘅工作量，有乜辦法唔喊得一句句。反而被裁嘅一批，食住肥雞餐走人，話唔定競爭對手乜航物航有路數，咬住隻雞脾返新工，好過留喺CX捱騾仔。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)