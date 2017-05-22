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今日 12:40 港股直擊 香港財經

花旗:金管局新招標誌樓價見頂 年底或跌20%

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花旗發表報告，指金管局上周五再推出三項逆周期措施，花旗相信新政將足以凍結住宅市場，令樓市氣氛U型轉向。

花旗指，隨着下半年住宅市場進入淡季，加之新盤可售資源充足(24000個單位)，這標誌着香港樓價見頂，重申「減持」本地地產發展股，維持香港樓價2017年下跌15%之預測，即意味着由現在起到今年底，樓價或跌20%左右。

花旗維持建議沽售嘉里建設(00683)、長實地產(01113)、恒地(00012)及信置(00083)。

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