港股直擊 即巿股評

美股上周後期反彈，港股上周五終止三連跌後，今早承接動能進一步造好，創22個月新高。

恒指高開143點，甫開升幅曾收窄至26點，見25201點半日低，其後於10天線(約25191點)水平展開攻勢，升幅一舉突破200點，最多升275點，見25450點，創2015年7月23日以來、22個月新高。恒指中午收報25412點，升237點或0.9%，大市成交額461.98億元。

國企指數報10385點，升118點或1.1%。

A股反覆低收，滬指跌0.24%；深成指跌0.21%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾見276.8元創上市新高，半日升2.8%，領漲大市；中移動(00941)升1.1%；滙控(00005)升1.5%；國泰(00293)裁員，半日升1.8%。樓市加辣，本地地產商個別走，長實地產(01113)升0.7%；信置(00083)升0.2%；恒地(00012)跌0.2%；新地(00016)跌0.6%；新世界發展(00017)跌0.1%。另外，港鐵(00066)跌2%，為表現最差藍籌；領展(00823)跌0.1%。

焦點板塊

內險股：個別股份今早升幅領前，平保(02318)創近22個月高，半日升4%，為升幅最大藍籌；國壽(02628)升2.5%；新華保險(01336)升2.4%；太平(02601)升2.8%；太保(02601)升1.8%。

石油相關股：上周五借可燃冰造好的油服股升勢未疲，中海油服(02883)最新升2.5%，其A股靠穩；中石化油服(01033)升2.2%，其A股漲停。另外，安東油服(03337)升10.5%；華油能源(01251)升9.4%；海隆控股(01623)升6.9%；宏華集團(00196)升7.2%；巨濤(03303)創52周高，半日升4.3%；百勤油服(02178)升3.9%。另外，紐約期油爬升至每桶51美元水平，最新在亞洲時段靠穩，中石化(00386)升0.6%；中石油(00857)升1.7%；中海油(00883)升0.7%。

鋼鐵股：內地鋼價急升，鋼鐵股今早受追捧。鞍鋼(00347)升4.5%；馬鋼(00323)升6.5%；重慶鋼鐵(01053)升3.6%。據國內知名鋼鐵資訊機構「我的鋼鐵」提供的最新市場報告，最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於128.85點，一周急升3.7%。

焦點股份

萬洲國際(00288)：再遭股東減持，今早低開3%，半日跌1.9%，由於配股上板，成交額達64.4億元。

中聯重科(01157)：股價顯著造好，最多升8.8%，半日升3.8%。集團擬把旗下環衞業務部門的業務和資產注入長沙中聯重科環境產業，然後向盈峰控股、粵民投、弘創投資及綠聯君和等投資基金，出售八成股權，作價116億元人民幣，預計將就出售事項可錄得約91.31億元人民幣。

富智康(02038)：逆市急挫，最多跌7.7%，半日跌5.5%。集團發盈警，預期截至6月底止中期綜合虧損由上月公布的最多1.1億(美元‧下同)，改為最多2.4億元。該公司2016年同期股東應佔盈利2144.4萬元。

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