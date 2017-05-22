即巿股評 港股直擊

上個星期四(5月18日)即開即食隻平安Put(12594)之後，星期五(19日)因為未摸索得到大市個方向，於是休戰一日。隔咗個weekend，同屋企人打吓麻雀過日晨兼叉吓電後，今日星期一好明顯係患上「星期一返工症候群」；但係我諗國泰(00293)班友比我更加唔想返工，因為一係返去執包伏(不過有旅遊巴接送，又有12個月糧補返比你，雖則唔知係咪喺MPF度扣出嚟，仲有醫療福利可以繼續用，都堅係無嘢講)，一係就學Ben Sir話齋「巧京京」咁返住份唔知幾時到自己被人炒嘅工。唉…真係搵食艱難。

「識得買騰訊(00700)嘅話就唔艱難啦！」我個中學同學Whatsapp gp裡面一個做銀行嘅同學仔講；其實想當年QQ IPO時小妹都有入過飛，那年(2004年)書都未讀完嘅我得雞碎咁多錢學人「處女下海」第一次IPO入飛，3.7招股價入一手都夠我交一個月學費啦you know，咁好彩被我中咗然後又驚嗰一個月學費唔係交比學校，係交比個市；見住佢個股慢慢向上移，搞到放咗嘅話又有啲唔捨得，間中睇吓望吓唔記得吓之後，終於到有一日我見到佢上到10蚊，計返條數，嘩！都升咗接近三倍，當年一個月學費變三個月學費喎(不過已畢咗業啦)；我問你：如果你買咗隻嘢升咗接近三倍，你走唔走呀？反過嚟問：除咗馬化騰之外，仲有邊個由3.7揸到依家？其實我只係想回應我個同學：「好多嘢都話唔埋嘅。」

今日騰訊又創新高，依家10點22分，最高見過276.8蚊；咁恒指就好自然地比佢推高啦，依家報25399點，升224點，上星期條題「10天線係彈床？」，今日應該變成「10天線係彈床」。坦白講恒指推高咗個市咁耐，無功都有勞呀，係囉！「勞」嘛，攰就要抖吓啦。睇恒指牛熊證街貨圖，今日恒指暫時最高做過25450點，即係話恒指係踩上過25400至25499點嘅範圍，呢度有相當於765張期指，按恒指暫時嘅高位計就當佢踩到一半，即係話有382.5張期指被大戶食咗；然後再向上睇多100點，即係25500至25599點呢度，就係熊證重貨區，有相當1246張期指，咁近，唔使問都實食無黐牙啦。

如果個市要繼續向上嘅話，咁即係要搵股仔繼續推個市向上啦，騰訊仲係咪擔大旗？睇睇日線圖嘅騰訊，雖DMI嘅ADX仍然奮力向上，證明騰訊係有力再升，不過SlowSTC(14,3)%K線(87.77)同埋%D線(86.518)由上個星期二(16日)9字頭齊齊回落番去8字頭，嚴格嚟講你可以話SlowSTC(14,3)同騰訊嘅走勢出現「背馳」嘅； 再睇緊RSI，14RSI依家上到86，再睇短啲9RSI上到91.22，坦白講以騰訊近一年嘅表現呢組咁嚴重超買嘅RSI確係首見，若然以9RSI採短炒策略嘅話，輸嘅機會率係9(100-91)；而贏嘅機會率係91(91-0)，騰訊熊(68555)，收回價280蚊，分鐘圖見超買入，小注試水溫。

「如果無咗騰訊，咁個市要再向上行嘅話咪無力囉？咁係咪同步可以Put埋恒指呀？」成個market有2000幾隻股份，恒指成份股有50隻，佔恒指比重頭個10隻(唔計騰訊)，有內險、內銀、友邦(01299)、中移(00941)、滙控(00005)同長和(00001)，怕咩無股仔接力。

另外，今日係我家老爺正日生日，但因為公公剛剛走咗一個月都未夠，帶孝在身唔可以慶祝；老爺，對唔住，應承你出年同你慶祝兩次補番數。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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