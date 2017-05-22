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今日 09:57 港股直擊 即巿股評

港股突升逾200點 騰訊破頂 國泰造好

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美股三大指數上周五集體上升，道指升141點報20804。港股上周五終止三連跌走勢後，今早跟隨外圍造好。

恒指今早高開143點報25318；國企指數高開42點報10309。不過開市後升幅隨即收窄，恒指一度僅升26點，低見25201，在10天線附近(約25176點)有支持，之後重拾升勢，截至9時48分，恒指升213點報25388，逼近本月高位25413點。

內地股市早段窄幅走，上證指數現報3091，升1點。

騰訊(00700)今早又破頂，高見273.78元，最新升1.9%，高見273.6元。

滙控(00005)升1%報67.7元。

中移動(00941)升0.6%報86.2元。

金管局上周五傍晚宣布推出三項逆周期措施，地產股個別走，新地(00016)跌0.5%報113.8元；恒地(00012)升0.3%。長實地產(01113)再度回購，股價升1.3%。

油價繼續反彈，紐約期油升上每桶51美元水平，中石油(00857)升1.9%報5.36元，「三桶油」中暫時表現最好。

國泰(00293)確認今起裁減大約600名公司總部員工，共中190人為中高層，股價今早造好，最新升3.5%報11.72元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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