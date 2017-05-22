港股直擊 即巿股評

美股上周五復見升勢，恒指終止三連跌後，今日有望造好，或挑戰本月高位約25400點附近水平。

美股上周五集體上漲，道指收市升141點或0.69%，報20804點，全周跌0.66%；納指漲0.47%，報6083點，周跌0.6%；標普漲0.68%，報2381點。在經歷了上周三大跌之後，隨着市場對政治憂慮情緒的緩減，美股在周四周五兩日連續反彈。據媒體報道，美國總統特朗普周五表示，有關「通俄門」的調查行動正在分裂美國。他同時聲稱任何有關彈劾的說法都是「完全荒謬的」。過去一周美元指數跌2.1%，創一年來最大單周跌幅。

聯儲局官員講話受到市場關注，聖路易士聯儲總裁布拉德表示，近期經濟數據表現疲軟，不會反對6月加息，但不同意「應該從那時候開始穩步加息」的觀點，應在今年較後時候開始縮表。據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的「美聯儲觀察」(FedWatch)工具顯示，交易商預計美聯儲於下個月召開的貨幣政策會議上加息的可能性為接近80%。

原油期貨價格處於一個月高位。市場憧憬油組稍後期舉行的會議，油組和其他產油國將同意延長減產協議，利好油價表現。紐約6月份期油收報50.33美元一桶，升98美仙或2%。總結全個星期，紐約期油升5.2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.48元，較本港上日收市升0.48元或1%。中移動(00941)ADR收報86.27元，升0.52元。國壽(02628)ADR收報24.53元，升0.28元或1.2%。「三桶油」造好，中石油(00857)ADR收報5.32元，升6仙或1.1%；中海油(00883)ADR收報9.21元，升8仙。中石化(00386)ADR報6.34元，升0.08元或1.27%。

ADR港股比例指數報25374，較上周五恒指收市升198點或0.78%。恒指上周五收報25174點，升38點，終止三連跌。恒指連升兩周累飆698點。恒指短期阻力參考5月16日高位25413點，支持參考10天線 (估計今日約25180點)附近。股價高於50天線比率的中線市寬回升1.1個百分點至36.8，惟仍未擺脫40之支持區頂部，大市內部質素仍有待改善。

朝鮮半島局勢又再緊張，北韓昨日下午發射一枚彈道飛彈，不足一月內第3次試射導彈。日本首相安倍晉三強烈譴責北韓的挑釁行為。聯合國安理會表示明日將因應北韓試射飛彈召開緊急會議。

焦點板塊

本地地產股：金管局上周五傍晚宣布推出三項逆周期措施，加強認可機構的風險管理及保障銀行體系的穩定，包括將非首置客的按揭成數上限下調一成。留意今日地產股反應以及券商最新看法。

石油石化股：油價反彈，石油股短期有望追落後。另外，國務院印發油氣改革指導意見，將深化油氣體制改革，充分釋放骨幹油氣企業活力，鼓勵具備條件的油氣企業發展股權多元化和多種形式的混合所有制。

焦點股份

中聯重科(01157)：公布以現金對價116億元人民幣出售長沙中聯重科環境產業合共80%股權，預計集團就出售事項錄得約91.31億元人民幣(相等於約102.59億港元)的收益。

萬洲國際(00288)：公布獲CDH股東告知，配售8.83億股由CDH股東持有的股份予獨立第三方，佔該公司已發行股本總額約6.03%，每股股份作價6.55元，較上周五收市價6.96元，折讓約5.8%。

NIRAKU(01245)：公布截至3月底止股東應佔盈利4.92億元(日圓‧下同)，按年增長1.72倍，每股盈利0.41元，末期息0.03元(約0.2港仙)。

恒生指數公司上周五晚公布季度檢討結果，雖然恒生指數、國企指數成份股均沒有變動，但成份股佔指數比重卻有不少變動。以5月17日市值為準，騰訊(00700)佔恒生指數比重由11.78%降至10%，滙控佔比由10.32%降至10%，建行(00939)比重8.34%升至8.57%，友邦(01299)佔比由7.94%升至8.16%，調整於6月12日生效。