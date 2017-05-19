重要通告 港股直擊

沽空機構葛咸城研究(Gotham City Research)在5月18日(周四)發表瑞聲科技(02018)詳細版沽空報告，瑞聲科技表示，現正就該報告尋求專業意見，並將以澄清公告的形式更新對其當中所載指控的回應，澄清公告將盡快適時刊發。

瑞聲科技稱，該公司致力於提供準確的訊息披露，並反駁企圖破壞對該公司管理、財務表現及企業管治信心的任何虛假指控。該公司保留就損害或其他補償向該實體及或有關該等報告的關聯人士採取法律行動的權利。

瑞聲科技周四下午3時17分停牌，停牌前報82.6元。