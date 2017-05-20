即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周三(17日)出現久違了的大幅調整，本已弱勢的羅素2000指數急插2.8%，創去年9月9日以來最大單日跌幅；表現強勢的納斯特指數當天亦挫2.6%，跌幅是去年6月英國脫歐公投以來最深。釋放部分整固壓力後，周四(18日)美股見買盤承接，道指及標普500指數齊齊回升，納指也反彈0.73%。

聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)被革職引起軒然大波，輿論質疑美國總統特朗普為阻止科米調查「通俄案」，於是把這顆眼中釘炒掉。但最新曝光的錄像顯示，科米表明未有受到政治壓力叫停相關調查，令事件暫時降溫。

美股各大指數走勢近日均有轉弱跡象，羅素2000指數雖於去年11月初美國大選後至12月初期間，一度錄得逾20%強勁升幅，惟其後動力減弱，橫行5個多月。同樣，道指及標普500指數皆於3月跌穿上升通道，表現牛皮。不過，納指周三縱然顯著下滑，依然未跌穿上升通道【圖】，惟無論周線與日線輪動圖都見其上衝動力褪色，投資者須關注，若納指短期內橫行甚至急挫，升勢將受到破壞。

港股方面，恒指周五高開35點，全日窄幅上落，最高見25266點，其後曾倒跌，低見25124點，收報25174點，升38點(0.15%)，大市成交額701億元。

本報EJFQ系統內的日線無基準輪動圖顯示， 恒指、恒生大型股指、恒生綜合指數雖保持向右移動，相對表現不俗，惟近日升勢有所放緩。反而國企指數的上升動力於4月21日起漸見改善，及至5月12日相對表現亦見明顯好轉，周三更移入「領先」方格，身處短線反彈階段。

不過，恒指與國指的中長線形勢卻與短線市況截然不同。周線無基準輪動圖顯示，恒指仍處於「領先」方格，並向右方伸延，中長線升勢並無改變。國指雖然向左下方移動，過去數周由「領先」墮進「轉差」方格，但其上升動力的跌勢有減慢跡象，需密切觀察未來數周有否持續改善。

以板塊劃分，早前發力的電訊、金融及綜合企業，日線上升動力均有減弱。科技行業回氣過後，周三起再度起動。目前市場焦點似乎落在3個追落後的板塊之上，包括原材料、能源及地產建築股。觀察這3個板塊短期走勢，原材料上升動力主要來自紙業與個別基本金屬股，特別是今年內地鋼鐵去產能目標已完成63%，受消息刺激，鋼鐵股周五造好。能源板塊則由中國神華(01088)及中石化(00386)推動。地產建築方面，近日已見長實地產(01113)及部分房地產信託基金走高，周五內房再借國家統計局數據掀起炒作，中國恒大(03333)更一度破頂高見9.77元。

不過，以中長線角度看，周線無基準輪動圖暫時只見能源股有扭轉弱勢跡象，而原材料板塊尚在尋底當中，內房必須於未來一至兩周維持續航力， 以增加周線上升動力。

信報投資研究部

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