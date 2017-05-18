重要通告 港股直擊

德祥地產(00199)發盈警，預期截至3月底止全年盈利按年大幅下降。該公司去年盈利14.6億元。

該公司表示，盈利大跌主要由於期內聯營公司之住宅項目，交付予最終買家的預售單位數目大為減少所致。

該公司預期6月底前公布全年業績。