即巿股評 港股直擊

有「股王」之稱的科網股騰訊(00700)，過去一周走勢持續強勁，剛公布的業績理想，刺激股價突破270元關口，以為股價除淨後可能略為回套嗎？結果騰訊周五再創新高，高位亦再度升穿270元關口。科技、科網股板塊在近期曾經出現回套，但騰訊幾乎沒有受過影響，而其強勢並吸引了不少投資者，伺機開騰訊的好倉或淡倉。

騰訊在周三公布季度業績前，資金積極開好倉，單在周三當日，騰訊認購證已錄得逾1500萬元流入。騰訊業績沒有令市場失望，股價亦再破頂，好倉投資者亦趁機會獲利，騰訊認購證在周四當日流出逾5300萬元；而同時亦有投資者反手開淡倉，單在周四，騰訊認沽證已流入逾1700萬元，不過這群投資者暫或未能成功獲利，皆因騰訊股價再報捷，由高位回落的預期亦暫時落空。

騰訊股價破頂，或增加了開淡倉的吸引力，而如果投資者真的預期騰訊會出現調整，究竟如何作部署才能配合正股走勢。市面上，騰訊的認沽證以換股比率在100兌1為主，由於股價升得急升，截至周五，市面上的騰訊認沽證，其行使價全部低於250元以下，投資者如想作看淡部署，但又擔心價外幅度較大會增加風險，或可考慮行使價在240元至250元之間的認沽證。以騰訊認沽(15743)為例子，行使價為244.98元，價外幅度在一成以內，能夠提供以約7倍的實際槓桿，今年11月底到期，屬於中期選擇。

不過如果投資者想作更進取的部署，亦可考慮將行使價進一步下移至230元至240元之間的區間，以尋找槓桿更高、面值更低的產品。以騰訊認沽證(15401)為例子，行使價為236.68元，價外幅度在一成以上，能夠提供逾8倍以上的實際槓桿，今年10月底到期，相對適合進取的投資者。

事實上，投資者如想因應股價走勢，靈活運用認沽證作看淡部署。舉例說，看淡投資者如想在現水平部署淡倉，可先考慮價外幅度相對較少的(15743)，若果騰訊真的出現回落，可考慮先沽出持輪鎖定部分利潤，再換馬至到時價外幅度已略見收窄的(15401)。若果騰訊未有回套，反而持續破頂，則可考慮止蝕，再換馬至即將上市的一批行使價在250元以上的認沽證。

至於看好的投資者，其實亦可以因應股價的走勢，而選擇不同類型的產品作部署。如果騰訊持續突破，或可考慮10兌1、短期的高槓桿認購證，捕捉股價的瞬間升勢，騰訊認購(15657)或是相關選擇之一，其行使價處於301.08元，今年8月到期，能夠提供逾11倍以上的實際槓桿，但留意10兌1窩輪的面值亦會較高，意味著投資者需要提以較高成本進場。

不過，如果騰訊未有再作顯著突破，反而保持在現時的高位附近整固，中長線看好的投資者，或可選擇輪價相對較低、年期較長的100兌1認購證作部署，例如騰訊認購(15217)，行使價290.98元，18年6月到期，實際槓桿雖然只有5倍左右，但若騰訊在高位橫行一段時間，其時間值損耗亦相對較低，部署上或較具防守性。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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