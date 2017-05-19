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據聯交所資料顯示，本月15日，新加坡主權基金淡馬錫在場外以每股平均價5.023元，減持工商銀行(01398)6億股H股，涉資約30.14億元。

是次減持後，淡馬錫持有工行好倉的股份由約79.17億股，降至約73.17億股，佔比由9.12%減至8.43%，仍為該行第二大股東。

翻查資料，淡馬錫在去年6月亦通過場外交易，減持5.55億股建行(00939)H股股份，約佔該行已發行股份總數的0.22%。交易完成後，淡馬錫持有建行約120.19億股H股，佔比由5.03%降至4.81%。