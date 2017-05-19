港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額72.55億元，另有約300.4萬元人民幣沽空， 大市沽空比率10.35%，較上日下跌約0.04個百分點，再創4月21日以來最低。

騰訊控股(00700)連續4天全日沽空金額居首，金額11.36億元，沽空比率14.4%。

港鐵公司(00066)排第二，沽空金額2.59億元，沽空比率28.2%。

第三位是盈富基金(02800)，沽空金額2.47億元，沽空比率20.2%。

第四位是滙豐控股(00005)，沽空金額2.37億元，沽空比率19%。