港股直擊 即巿股評

美國三大指數隔晚反覆回升，港股連跌3個交易日、累挫235點後，今日窄幅高收，守十天線(25107點)之上。恒指全周計有得升，國指稍為跑輸。

恒指高開35點，甫開表現反覆，曾倒跌12點，見25124點全日低，亦一度升85點，見25221點半日高，中午升78點，午後突破上午高位，曾升129點，見25266點全日高，不過即告回軟。恒指收報25174點，升38點或0.1%，終止三連跌。大市今日有逾850隻股份上升，下跌股約550隻。

總結全周，恒指升18點，連升兩周累飆698點或28.5%。

全日成交額701.23億元，較上日大減約216.65億元。

國企指數收報10267點，跌3點。國指全周跌15點。

恒指即月期貨收市升30點或0.12%，報25187點，高水12點。

A股收市個別發展，滬指升0.02%；深成指跌0.03%。兩市成交額約3538億元人民幣。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升25點，報20669。

藍籌股方面，騰訊(00700)今除息，收市升1.9%。另外，友邦(01299)升0.3%；中移動(00941)升0.6%；聯通(00762)升1%，集團表示已嚴肅查處虛增收入事件，相關金額影響小；中銀香港(02388)創上市新高，收市升2.1%，為表現最好藍籌。相反，港鐵(00066)早前連翻破頂，今日除息見回吐，曾挫4.4%，收市跌3.8%，為跌幅最大藍籌；中電(00002)跌1.4%；恒生(00011)跌1%；滙控(00005)跌0.6%。

焦點板塊

內房股：上月70大中城市新建住宅價格按年升10.7%，內房股見資金追捧，中國恒大(03333)創上市新高，收市升9.1%；碧桂園(02007)創逾9年高，收市升6.1%；融創(01918)升5.7%；新城發展(01030)升6%。另外，華潤置地(01109)升1.2%；中海外(00688)升1.4%；萬科(02202)升1.3%；旭輝(00884)升6%。

資源股：中國在南海成功開採可燃冰，刺激油服股造好，中海油服(02883)升3.5%，其A股漲停；中石化油服(01033)升8.7%；海隆控股(01623)升16.9%；巨濤(03303)升12.5%。發改委指今年到目前全國共退出鋼鐵產能3170萬噸，完成年度任務63.4%，馬鋼(00323)升4.9%；鞍鋼(00347)升5.1%；西王特鋼(01266)升5.9%。

另外，今年到目前共退出煤炭產能6897萬噸，完成年度任務46%；另外，總理李克強早前國務院常務會議指出，要堅決控制劣質煤進口，昨日有報道指發改委正進行相關研究控制。煤炭股造好，神華(01088)升0.2%；兗煤(01171)升1%；中煤能源(01898)升0.9%。細價煤炭股借勢炒，早前大折讓批股的弘海高新資源(00065)飆87.8%，為表現最好港股：恒鼎實業(01393)復牌低位勁彈49.4%；蒙古能源(00276)升23.3%。

科網股：昨日表現波動的科網股今日個別走，IGG(00799)升4.7%；昨日一度瀉逾三成，收市僅跌6%的科通芯城(00400)續反覆，一度挫7.6%，收市無起跌。另外，美圖公司(01357)跌1.2%；金山軟件(03888)跌0.7%。

手機零件股：瑞聲科技(02018)續停牌，以停牌前價計，該股全周累計跌13.96%，為表現最差藍籌。板塊個股個別走，舜宇光學(02382)曾挫5.6%，收市跌3.9%；富智康(02038)跌1.1%；ASM太平洋(00522)跌2.6%；丘鈦(01478)跌2.6%。相反，中興通訊(00763)創52周高，收市升2.3%。

焦點股份

阿里健康(00241)：最多升13.8%，收市升11.1%，成交額1.62億元。集團向控股股東附屬收購保健食品業務，總代價38億元，將按每股3.2元發行約11.88億股代價股份償付。

康健國際醫療(03886)：逆市向下，一度挫13%，創超過9個半月新低，收市跌9.8%，成交額達1.11億元。集團5月以來已進行7次回購。另外，此股亦為獨立股評人David Webb指出50隻不能持有的港股之一。

上海醫藥(02607)：股價創近23個月新高，收市升5.4%。上海醫藥日前確認近期曾與多家財務投資者討論收購德國製藥公司Stada的可能性，惟目前尚未發出正式要約。

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