即巿股評 港股直擊

讀者Ace問：「請問想選2隻股票中長線投資：中國銀行(03988)、中銀香港(02388)、工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，謝謝！」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「我覺得需要增加想買的股票數目、板塊。因為四個選擇反映過於偏向金融股，以及金融股已經是過氣的行業。曾經以為美國總統特朗普上台後會有不同，但見到金融股之後的表現不太理想。唯一是中銀香港表現較強勁，因為它或許受惠之後推出的『債券通』，若希望持有，我會建議中銀香港。另外，內銀一直以來相對較弱，若選擇內銀及中銀香港，會令投資組合過於偏向。我會建議研究多點其他行業的股票作投資會較好，以減低投資風險。中銀香港屬於強中強的股票，股價還有上升空間，可以考慮分兩注吸納。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「四隻銀行股中，我們較看好工行及建行。雖然工行首季溢利按年僅增1.4%，少於行業平均的4.6%，但隨着新貸款收益率正帶動貸款收益上升，應可改善工行淨利息收益率，加上工行資本充裕，核心一級資本率約13%，可支持貸款持續增長(及30%派息比率) ，推進淨利息收入上升。關注類貸款率和逾期貸款率向下均可減少新不良貸款形成，令貸款質素改善，降低未來信貸成本。唯首季非利息收入按年倒退，而監管機正加強規範銀行理財產品成為隱憂。我們以過去三年平均市賬率0.92倍及2017年預測每股賬面值人民幣5.843元人民幣，推算目標價6港元，建議買入。建行首季淨利潤按年增長3%，撥備前盈利按年增長7.9%，主要得力於非利息收入增加和營改增令成本按年減少。建行從審慎角度加大首季貸款損失準備計提力度，此部署應是審慎可取，全年信貸成本下降趨勢料可持續。此外，淨利息收益率呈回穩跡象，首季回升10個基點至2.13%。加上貸款結構調整，企業貸款恢復增長，尤其是基建貸款，支持今年貸款持續增長。建行核心一級資本充足率為13%左右，為行業中較高者，可保持未來派息比 率於 30%，以彭博提供的市場預測計算，2017年息率約5.1%。考慮到2017年平均股本回報率14.3%，而預測市盈率 5.9倍和預測市賬率0.81倍，估值吸引。我們以其過去三年平均市賬率加一個標準差即 0.89倍，以及2017年預測每股賬面值 6.945元人民幣計算，目標價6.95港元，建議買入。」

伊馬仕 信報投資研究部

「從讀者提供的4隻銀行股中，筆者認為較值得長期持有的就只有中銀香港。中銀香港的主要收入大部分來自本地，且其貸款比例中，約佔八成來自香港；事實上，香港作為較為完善及成熟的經濟體系，貸款質素普遍較高，相較其他內銀業務集中於中國內地，中銀香港無論從管理及經營的風險都相對較低。當然，內地經濟自第一季回暖後，信貸憂慮已有所下跌；央行近日亦積極收縮一般商業銀行表外的影子銀行規模，以減低出現系統性的風險。不過，在中央嚴管金融風險下，過程中仍不免出現大大小小的風波，銀行或投資者或要面對一定的損失；因此，內銀雖然不至於倒閉，亦不會背上所有潛在企業壞賬的虧損，但也不能預期中短期內回復舊日風光；相信內銀業務大方向只會跟隨內地經濟上上落落，長期表現未必會十分理想。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，[email protected] 析，建議每次提問不多於2隻股票。