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【異動股】現代牧業挫9% 蒙牛以所持股份發換股債

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現代牧業(01117) 股價跑輸，暫時最多跌9%，創逾7個月低，現跌8.4%，成交額1330萬元。

蒙牛乳業(02319)擬發行本金總額1.948億美元、於2022年6月5日到的不計息債券，該債券可交換為現代牧業(01117)股份，初步名義交換價為每股2.1995元，倘悉數兌換，可交換為6.89億股現代牧業股份，佔其已發行股本約11.24%，而蒙牛於現代牧業持股由22%降至10.7%。

蒙牛最新無起跌。

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