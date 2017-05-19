現代牧業(01117) 股價跑輸，暫時最多跌9%，創逾7個月低，現跌8.4%，成交額1330萬元。
蒙牛乳業(02319)擬發行本金總額1.948億美元、於2022年6月5日到的不計息債券，該債券可交換為現代牧業(01117)股份，初步名義交換價為每股2.1995元，倘悉數兌換，可交換為6.89億股現代牧業股份，佔其已發行股本約11.24%，而蒙牛於現代牧業持股由22%降至10.7%。
蒙牛最新無起跌。
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