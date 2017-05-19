即巿股評 港股直擊

今日續談於2016年3月21日分析、現改名「凱華集團」的錦興集團(00275)之供股操作，於同年1月25日晚上宣布「先合後供」集資計劃，合股和供股比例為10合1和1供8。當時於合股前每手買賣單位為10萬股，假設買入100萬股 (皆因當時買入10手，於合股後仍可避免產生碎股)，每股作價為0.03元，計出成本為30000元。若於除權首日 (3月31日) 或之後以0.255元離場，賬面損失為4500元。於10合1及1供8的比例下，可得80萬份供股權。考慮到場內交易供股權之底價為0.01元，所以供股權最少可套現8000元，以能淨賺3500元，即賬面回報率最少為11.67%。接著參考早前中國宏橋股權(02942)首兩天 (1月26及27日) 的價格表現，分別高位為0.042和0.045元，當時認為日後當收到錦興集團供股權時，預算首兩天(4月13及14日)的權價介乎0.03至0.04元，所以計出該賺24000至32000元，跟上述成本30000元比較，賬面回報率介乎80%至107%，於操作上是相當不俗的回報率。

說明後備操作策略

萬一未有於按配額供股期間(4月13至21日)「炒權」，即權價長期處於0.01元狀態，屆時可於4月21日認購供股貨，最少是10萬股，即為25000元，連同早前提到除權後沽貨損失的4500元，只要於供股貨出爐首日 (5月5日) 或之後，以0.295元以上離場，仍是有利可圖。觀乎套權所得的可觀利潤，相信有心人採取套權策略獲利機會大。於去年3月18日收報0.033元，當時制訂策略為進取者可於此價或以下買入股份；謹慎者可於0.03元或以下買入；保守者則可於0.025元或以下買入。「供股後炒」操作的初步目標價為0.30至0.40元，買入價下跌30%可考慮離場。

不如預期沒有炒權

結果分析當日0.032元，乎合進取者買價範圍，當然，由於連權最後一日為3月30日，尚有五個交易日，讀者可稍作觀望，不過0.032元已是最低買入價，分別見於3月21至24和30日。其後於按配額供股期間，權價均維持在場內交易底價0.01元，令不少讀者和學生失了預算，但我仍對有心人部署「供乾」有信心，鼓勵他們耐心持股守候。當然也有一些較進場的讀者和學生，問我應否供股，而我的回覆是可以部分供股，皆因散戶認購供股貨多，相對包銷商接貨則少，所以若要最終看到「供乾」，一定要儘量令包銷商接貨。以1供8的比例，當時提議讀者和學生可考慮1供2或1供3，那麼包銷商便需要承接75%至62.50%的供股貨。事實上，於去年5月3日晚上發布的供股結果顯示，兩名包銷商 (主席葉家海及英皇證券) 合共承接約33.62億供股貨，相對總數約44.95億股，佔比為74.79%，與上述的75%接近，暗示讀者和學生當時傾向選擇1供2。於按配額供股期間若以底價全數沽出供股權，成本價變為0.24元 [(0.032 x 10) – (0.01 x 8)]；至於選擇部分供股，例如是1供2，成本價變為0.2567元，雖然後者較高，不過持股量卻是前者的三倍。

持股七月成倍升股

兩日後(2016年5月5日)供股貨出爐，當日股價亦見上揚，幅度近13% (0.27元→ 0.305元)，到了5月25日更高收於0.38元，較上述兩者成本價之賬面回報率為58.33%和48.05%。參考從5月5至25日之累計成交量約6.57億股，相對包銷商英皇證券促使的認購人承接約31.25億股，證明仍有大量散貨空間，讀者和學生可以繼續持股待升。的而且確股價反覆向上，及至9月7日錄得約3.22億股的巨量成交，而從5月5日至9月7日之累計成交量約17.11億股，認購人最多散貨54.75%。當日收報0.45元，較上述兩者成本價分別賺87.50%和75.32%，當時大家應留意到9月15日除淨(每股股息0.03元)，所以可考慮於除淨前夕離場。當日收報0.475元，略高於上述0.45元之五個價位，令回報率變為97.92%和85.06%。最終到了10月12日以全日最高價0.53元收市，也是至今的最高價，若考慮到每股股息為0.03元，即賣出價為0.56元，計出持股近七個月之回報率分別為133.33%和118.18%。值得留意從去年10月12至26日均收於0.485元或以上，證明有充裕時間賺一倍或以上離場。倘若以0.485元離場，連股息計算，兩者的利潤分別是27500和77500元，相對成本為24000和77000元，回報率就是114.58%和100.65%。

對讀者和學生可能只是一次捕獲倍升股的經驗，但就筆者而言，早於2015年7月21日分析此股時因未有考慮到有心人已藉著「炒權」獲利離場，而未能令讀者和學生在那次操作獲利，一直耿耿於懷。所以於八個月後筆者是懷著戰兢而沉重的心情，鼓起勇氣再次分析此股。最終成功吐氣揚眉，為大家帶來超過一倍利潤，總算得以釋懷！

聶Sir

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

上述內容給讀者予以參考，絕不構成任何買賣股份建議。