港股直擊 即巿股評

公布大折讓批股後連日下挫的弘海高新資源(00065)今日顯著反彈，午後一度狂飆90.2%，見0.39元，現升78%，為升幅最大港股，成交額2510萬元。

集團早前公布，向不少於6名承配人，以每股0.11元，配售最多10億股新股，集資淨額約1.07億元。配售股份佔該公司經擴大後股本約66.51%，每股配售價較今日收市價0.31元，折讓約64.52%。

完成配股後，執行董事兼主席徐斌及其聯繫人，持股將由31.02%，降至10.39%。

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